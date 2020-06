Gia Lai đạt giải nhì cuộc thi KHKT cấp quốc gia năm học 2019-2020

(GLO)- Từ ngày 18 đến 20-6, tại TP. Đà Nẵng, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2019-2020. Tham dự cuộc thi có 137 dự án của 253 học sinh đến từ 60 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 1 trường phổ thông trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và 6 trường THPT chuyên trực thuộc các đại học trên cả nước.





Đại diện 67 đơn vị dự thi trong lễ khai mạc cuộc thi KHKT cấp quốc gia năm học 2019-2020. Ảnh: Hà Ngọc Dư







Tất cả các dự án tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia năm học 2019-2020 phải trải qua 1 vòng thẩm định hồ sơ dự thi (do Hội đồng thẩm định cấp quốc gia thực hiện) và 2 vòng đánh giá dự án (do Ban Giám khảo Cuộc thi cấp quốc gia là các nhà khoa học chuyên ngành hàng đầu của cả nước thực hiện): đánh giá thông qua hồ sơ báo cáo tóm tắt, các minh chứng của dự án và các học sinh phải trải qua cuộc phỏng vấn trực tiếp tại gian trưng bày Poster của các giám khảo, mỗi dự án trải qua 5 lượt phỏng vấn (5 giám khảo đánh giá cho 1 dự án).





Đội tuyển tỉnh Gia Lai tham gia cuộc thi với 2 dự án của 4 học sinh thuộc Trường THPT chuyên Hùng Vương (được lựa chọn từ 85 dự án tham gia dự thi cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh năm học 2019-2020 được tổ chức vào tháng 1-2020) gồm: “Nghiên cứu khả năng đánh dấu và ức chế tế bào gốc ung thư từ hệ nano phát quang đất hiếm-kháng thể (TMC), định hướng điều trị đích căn bệnh ung thư” thuộc lĩnh vực y học chuyển dịch của 2 em Lê Nhật Minh và Võ Trọng Nhân học sinh lớp 10; “Nghiên cứu phản ứng ghi nhớ stress hạn ở đậu tương Glycine Max (L.), định hướng tạo giống mới thích nghi với biến đổi khí hậu” thuộc lĩnh vực sinh học tế bào và phân tử của 2 em Phạm Hoàng Bảo Vy và Trịnh Thị Thanh Huyền học sinh lớp 10 Trường THPT chuyên Hùng Vương. Cả 2 dự án do TS. Phùng Thị Kim Huệ hướng dẫn chính thức.





Đội hình Gia Lai tham gia Cuộc thi KHKT cấp quốc gia năm học 2019-2020. Ảnh: Hà Ngọc Dư





Kết quả, Ban tổ chức cuộc thi cấp quốc gia đã công nhận 75 dự án đạt giải, trong đó có 11 giải nhất, 16 giải nhì, 21 giải ba và 27 giải tư. Các học sinh và giáo viên hướng dẫn 2 dự án của tỉnh Gia Lai đạt 2 giải, trong đó có 1 giải nhì và 1 giải tư (tỷ lệ dự án tham dự đạt giải là 100%).







Học sinh nhận giải nhì trong cuộc thi KHKT cấp quốc gia năm học 2019-2020. Ảnh: Hà Ngọc Dư











Học sinh nhận giải tư trong cuộc thi KHKT cấp quốc gia năm học 2019-2020. Ảnh: Hà Ngọc Dư









Với kết quả này, Gia Lai vươn lên vị thứ 12/67 đơn vị dự thi và có tỷ lệ dự án tham dự đạt giải đạt 100%.



Hà Ngọc Dư