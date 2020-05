32 ứng dụng 'làm tiền' cần xóa ngay khỏi iPhone hoặc iPad

Dưới đây là danh sách các ứng dụng âm thầm “làm tiền” bạn trên iPhone hoặc iPad mà bạn nên gỡ cài đặt ngay lập tức: • Seer App: Face, Horoscope, Palm • Selfie Art - Photo Editor • Palmistry Decoder • Lucky Life - Future Seer • Life Palmistry - AI Palm & Tag • Picsjoy - Cartoon Effect Editor • Aging seer - Faceapp, Horoscope • Face Aging Scan - AI Age Camera • Face Reader - Horoscope Secret • Horoscope Secret • CIAO - Live Video Chat • Astro Time & Daily Horoscope • Video Recorder / Reaction • Crazy Helium Funny Face Editor • Banuba: Face Filters & Effects • QR Code Reader - Scanner • QR Code Reader & Barcode PRO • Max Volume Booster • Face Reading - Horoscope 2020 • Forecast Master 2019 • mSpy Lite Phone Family Tracker • Fortunescope: Palm Reader 2019 • Zodiac Master Plus - Palm Scan • WonderKey-Cartoon Avatar Maker • Avatar Creator - Cartoon Emoji • iMoji - Cartoon Avatar Emojis • Life Insight - Palm & Animal Face • Curiosity Lab - Fun Encyclopedia • Quick Art: 1-Tap Photo Editor • Astroline astrology, horoscope • Celeb Twin - Who you look like • My Replica - Celebrity Like Me