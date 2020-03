Amazon bán công nghệ Amazon Go cho các nhà bán lẻ khác

Amazon bắt đầu bán công nghệ đứng đằng sau các cửa hàng Amazon Go không thu ngân của mình cho các nhà bán lẻ khác.

Amazon Go là cửa hàng tiên phong trong mua sắm và thanh toán không cần thu ngân. Ảnh Bloomberg

Theo The Verge, một số nhà bán lẻ hiện đã đăng ký sử dụng hệ thống công nghệ được Amazon tiếp thị dưới tên Just Walk Out. Trang web của Amazon cũng đang mời các nhà bán lẻ khác tham gia.

Hệ thống không thu ngân của Amazon sử dụng kết hợp máy ảnh gắn trên trần và cảm biến trọng lượng để tự động theo dõi các mặt hàng và khách hàng khi họ di chuyển xung quanh cửa hàng. Khi đã mua sắm xong, họ có thể rời khỏi cửa hàng mà không cần quét bất cứ gì hoặc tương tác với nhân viên thu ngân. Tài khoản của họ sẽ được tự động lập hóa đơn và biên lai sẽ được gửi qua email. Amazon đã khai trương cửa hàng không thu ngân đầu tiên vào tháng 12.2016 và hiện đang hoạt động tại 26 địa điểm trên khắp nước Mỹ, bao gồm cả cửa hàng tạp hóa truyền thống đầu tiên được khai trương vào tháng trước.

Phiên bản Amazon đang bán cho các nhà bán lẻ khác sẽ có chút khác biệt so với hệ thống tại các địa điểm hãng triển khai. Thay vì quét một ứng dụng, khách hàng sẽ chèn thẻ tín dụng vào một cửa quay có kiểm soát tại lối vào cửa hàng. Các cửa quay này sẽ được đặt dưới thương hiệu của Amazon hoặc của các nhà bán lẻ. Amazon cũng sẽ gắn các máy ảnh trên trần và cảm biến trọng lượng ở mỗi vị trí. Amazon cho biết phải mất vài tuần để cài đặt công nghệ này trong một cửa hàng.

Đã có tin đồn về việc Amazon cấp phép công nghệ Go cho các nhà bán lẻ khác trong một thời gian dài. Năm ngoái, Bloomberg cho biết Amazon đã lên kế hoạch bán công nghệ này vào năm 2020. Những báo cáo trước đây nói rằng các cửa hàng sân bay có thể là một trong những nơi đầu tiên có được công nghệ mới này.

Ngoài ra, cũng có cả câu hỏi về dữ liệu khách hàng và ai sẽ sở hữu chúng. Nếu khách hàng muốn nhận hóa đơn qua email thì họ sẽ phải nhập địa chỉ email vào một ki-ốt tại cửa hàng và sau đó Amazon sẽ liên kết thông tin này với thông tin thẻ tín dụng. Thẻ tín dụng cũng sẽ được liên kết với địa chỉ email nếu họ truy cập vào các cửa hàng hỗ trợ Just Walk Out. Tuy nhiên, Amazon sẽ chỉ sử dụng dữ liệu công nghệ Just Walk Out để hỗ trợ các nhà bán lẻ của mình.

Amazon có thể đối mặt với những thách thức trong việc tung ra công nghệ mới của mình cho nhiều nhà bán lẻ hơn. Reuters dẫn chứng một số nhà bán lẻ đã chống lại việc hợp tác với Amazon trong quá khứ vì họ coi đây là đối thủ cạnh tranh và là kẻ phá rối. Các báo cáo trước đây cũng đã làm dấy lên mối lo ngại về các yêu cầu không gian cho hệ thống như trần nhà cao cho tầm hoạt động của máy ảnh.