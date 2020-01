Thương mại hóa 5G bằng thiết bị Việt Nam

Đôi cánh cho kinh tế số Việt Nam Theo báo cáo nền kinh tế số Đông Nam Á năm 2019 do Google, Temasek và Bain & Company vừa công bố, nền kinh tế số tại Việt Nam đạt 12 tỉ USD năm 2019, dẫn đầu khu vực cùng với Indonesia. Việt Nam cùng Indonesia là hai thị trường bứt phá trong xu hướng phát triển nền kinh tế số so với các quốc gia còn lại trong khu vực. Báo cáo cho thấy nền kinh tế số của khu vực vừa đạt đến một cột mốc mới, chạm ngưỡng 100 tỉ USD lần đầu tiên vào năm nay, tăng 72 tỉ USD so với năm ngoái. Nền kinh tế số tại Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan đang tăng trưởng ở mức 20 - 30% hằng năm. Trong khi đó, hai đại diện dẫn đầu trong khu vực là Indonesia và Việt Nam có tốc độ tăng trưởng vượt mức 40% một năm. Đã có hàng trăm thiết bị đầu cuối kết nối 5G được trình làng hoặc đang phát triển - Ảnh: ĐỨC THIỆN Ngày 14-1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký kết chỉ thị đầu tiên của năm 2020 là thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam. Chỉ thị yêu cầu các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam cần đi đầu, tạo đột phá trong thực hiện chiến lược "Make in Vietnam" với hàm ý "Doanh nghiệp Việt Nam phấn đấu từng bước làm chủ về công nghệ, chủ động thiết kế, chế tạo các sản phẩm, chủ động trong sáng tạo các dịch vụ, giải pháp, mô hình kinh doanh mới". Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Thiều Phương Nam - tổng giám đốc Qualcomm khu vực Đông Dương - cho rằng hạ tầng 5G là yếu tố thiết yếu để Việt Nam có thể hoàn thành cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số quốc gia. Công nghệ này chính là chìa khóa làm thay đổi nền kinh tế của Việt Nam. "Công nghệ kết nối thế hệ mới này chính là chìa khóa mở ra các cơ hội mới, tạo ra các mô hình vận hành kinh doanh mới có khả năng làm thay đổi nền kinh tế, giúp Việt Nam bứt phá trở thành một nước lớn mạnh về mặt phát triển công nghệ" - ông Nam cho biết.