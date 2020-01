Ấn Độ công bố sứ mệnh Mặt Trăng 3, dự kiến thực hiện năm 2021

Tổ chức nghiên cứu không gian Ấn Độ thông báo chính phủ nước này đã phê chuẩn sứ mệnh Mặt Trăng thứ 3 mang tên "Chandrayaan-3", dự kiến được thực hiện vào năm 2021.

Tàu sân bay và thông điệp răn đe của Bắc Kinh







Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Newsdig)





Giám đốc Tổ chức nghiên cứu không gian Ấn Độ (ISRO) K.Sivan ngày 1/1 thông báo chính phủ nước này đã phê chuẩn sứ mệnh Mặt Trăng thứ 3 mang tên "Chandrayaan-3." Chuyến bay dự kiến sẽ được thực hiện vào năm 2021.



Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn phát biểu họp báo của ông Sivan cho hay, Chandrayaan-3 sẽ có các đặc điểm kỹ thuật giống với sứ mệnh Chandrayaan-2, tức cũng bao gồm một tàu đổ bộ và thiết bị tự hành cùng với một mô-đun đẩy.



Người đứng đầu ISRO khẳng định tất cả các hoạt động liên quan đến sứ mệnh Mặt Trăng thứ 3 đang diễn ra suôn sẻ và Chandrayaan-3 sẽ không ảnh hưởng đến các chương trình vệ tinh khác.



Về vị trí hạ cánh của Chandrayaan-3, ông Sivan nói rằng ISRO đang lên kế hoạch hạ cánh xuống cùng địa điểm với Chandrayaan-2.



Tại nơi này, tàu đổ bộ Chandrayaan-2 đã va chạm với bề mặt Mặt Trăng chỉ vài khoảnh khắc trước khi được cho là hạ cánh mềm.



Liên quan đến chi phí của Chandrayaan-3, theo ông Sivan, tàu đổ bộ và thiết bị tự hành sẽ tiêu tốn khoảng 35 triệu USD. Tuy nhiên tổng chi phí của dự án sẽ vào khoảng 86 triệu USD, so với 140 triệu USD của Chandrayaan-2.



Lý giải về mức chi phí này, ông Sivan lưu ý các kinh nghiệm thu được từ Chandrayaan-2 và cơ sở hạ tầng sẵn có sẽ giúp cắt giảm chi phí của Chandrayaan-3.



Ngoài Chandrayaan-3, Ấn Độ cũng sẽ triển khai ít nhất 25 nhiệm vụ không gian trong năm nay. Theo ông Sivan, quá trình chuẩn bị cho sứ mệnh Gaganyaan đang diễn ra đồng thời với Chandrayaan-3. Gaganyaan là chuyến bay vào quỹ đạo vũ trụ có người điều khiển của Ấn Độ, với kế hoạch đưa 3 phi hành gia lên vũ trụ trong ít nhất 7 ngày vào năm 2022.



Chuyến bay này là một phần trong Chương trình tàu vũ trụ có người điều khiển của New Delhi.

Theo TTXVN/Vietnam+