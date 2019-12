Nhìn lại những công nghệ mà Apple đã từng thẳng tay loại bỏ

Từ ổ đĩa mềm đến giắc cắm tai nghe, Apple có lịch sử loại bỏ công nghệ phổ biến khỏi các thiết bị của mình trước khi mọi người nghĩ rằng họ đã sẵn sàng từ bỏ chúng.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Trong một số trường hợp, những thay đổi của Apple là về việc làm cho các thiết bị nhanh hơn, nhiều chức năng hơn, mỏng hơn hoặc ít bị ràng buộc bởi một mớ dây cáp.

Trong các trường hợp khác, Apple đã thúc đẩy các tiêu chuẩn công nghiệp cho công nghệ theo một hướng mới.

Giờ đây, Apple có thể sẵn sàng thực hiện bước nhảy vọt tiếp theo với iPhone không dây.

Dưới đây là một vài ví dụ chính về những công nghệ mà Apple đã từ bỏ trong sự ngỡ ngàng của công chúng.

Một chiếc iPhone không dây?

Nhà phân tích hàng đầu của Apple Ming-Chi Kuo, của hãng TF International Securities, hồi đầu tháng này dự đoán rằng Apple sẽ loại bỏ cổng cáp Lightning khỏi các mẫu iPhone cao cấp vào năm 2021. Điều đó sẽ tạo ra một phiên bản không dây của iPhone. Ông Kuo cho biết điều này sẽ giúp phân biệt các mẫu iPhone đắt tiền hơn và tăng doanh số.

Dự báo của ông Kuo không phải là một điều chắc chắn và Apple đã từ chối bình luận về thay đổi này. Nhưng nếu dự đoán được xác nhận thì đó có thể là dấu hiệu cho thấy Apple sẽ tiến tới việc tiêu diệt hoàn toàn bộ sạc Lightning.

Apple đã bán các đế sạc không dây hoạt động với iPhone 8 trở lên. Nhưng vẫn chưa rõ người tiêu dùng có thực sự mong muốn một chiếc iPhone không dây hoàn toàn.

Nhưng cũng cần lưu ý một điều, sạc không dây không nhanh như truyền thống, sạc có dây. Bộ sạc có dây 18 watt là một điểm bán hàng lớn cho iPhone 11 vì tốc độ sạc nhanh - theo nhà phân tích Dan Ives của Wedbush Securities. Ngược lại, bộ sạc không dây nhanh nhất chỉ cung cấp 7,5 watt.

"Cái chết" của những ổ đĩa

Với bản phát hành năm 1998 của iMac, Apple đã loại bỏ ổ đĩa mềm, chỉ còn lại một ổ đĩa CD có thể ghi lại.

Điều này kéo dài khoảng 10 năm và sau đó Apple cũng đã "khai tử" ổ đĩa CD.

Bộ sạc MagSafe

Công nghệ sạc phổ biến này đã biến mất khỏi máy tính xách tay của Apple với MacBook Air 2015 và MacBook Pro 2016. Đó là một quyết định gây tranh cãi - cáp sạc từ tính rất phổ biến bởi vì nếu nó bất ngờ bị giật (giả sử, vấp dây), bộ sạc sẽ dễ dàng ngắt kết nối thay vì kéo laptop xuống đất.

Những máy Mac đó cũng đã bỏ đi với cổng USB truyền thống. Cổng USB và bộ sạc MagSafe đã được thay thế bằng cổng USB-C nhân đôi như một bộ sạc và là cách để nhanh chóng truyền dữ liệu đến và từ máy tính.

Việc chuyển đổi này cho phép Apple tạo ra một máy tính mỏng hơn, nhẹ hơn nhưng điều đó có nghĩa là người dùng vẫn sử dụng ổ USB phải mua bộ chuyển đổi để kết nối chúng với máy tính mới của họ.

Cáp sạc 30 chân

Vào năm 2012, Apple đã chuyển sang cáp Lightning và khách hàng của Apple đã nói lời tạm biệt với cổng sạc 30 pin, được sử dụng trong iPhone, iPad và iPod trong một thập kỷ.

Nhưng công ty đã dần dần loại bỏ cáp Lightning ra khỏi các thiết kế iPad của mình. Và cáp Lightning không còn được cắm vào hầu hết các máy tính Apple ngày nay.

Tạm biệt giắc cắm tai nghe (xin chào, AirPods)

iPhone 7 và iPhone 7 Plus, được phát hành vào năm 2016, đã loại bỏ giắc cắm tai nghe, thay vào đó chỉ có một cổng USB-C có thể được sử dụng cho tai nghe và sạc (và yêu cầu khách hàng mua tai nghe hoặc bộ chuyển đổi để sử dụng chúng với điện thoại mới).

Trong diễn biến khác, các mẫu iPhone mới này cũng đã loại bỏ nút "home" vật lý ở mặt trước của điện thoại, thay vào đó chọn một nút ảo với phản hồi xúc giác, mô phỏng cảm giác ấn nút "home." Nút "home" đã biến mất hoàn toàn với sự ra mắt của iPhone X vào năm 2017. Năm nay, Apple không sản xuất iPhone mới nào với các nút "home."

Touch ID so với Face ID

Nhiều người dùng đã nghi ngờ khi Apple giới thiệu Touch ID, công nghệ mở khóa cảm biến vân tay cho iPhone vào năm 2013. Nhưng những lo ngại về quyền riêng tư và bảo mật xung quanh việc sử dụng dữ liệu sinh trắc học đã không ngăn Apple loại bỏ Touch ID và thay thế bằng Face ID, công nghệ nhận dạng khuôn mặt mở khóa, với iPhone X năm 2017.

Khi công bố iPhone X, Apple cho biết công nghệ mở khóa mới an toàn hơn đáng kể so với Touch ID - tỷ lệ người nào đó truy cập sai vào điện thoại với Face ID là 1/1 triệu, so với tỷ lệ 1/50.000 với Touch ID.

Câu chuyện bàn phím "cánh bướm"

Năm 2015 MacBook Air mới ra mắt đi kèm với một loại bàn phím mới, được gọi là "cánh bướm," thay thế cho bàn phím kiểu "cắt kéo" cũ. Loại bàn phím "cánh bướm" mới làm cho máy tính xách tay mỏng hơn và các phím yêu cầu lực gõ ít mạnh hơn.

Nhưng bàn phím "cánh bướm" vẫn chưa được khách hàng đón nhận, ngay cả sau hai lần thiết kế lại. Nhiều người phàn nàn về các phím bị dính hoặc trục trặc, và Apple đã công khai xin lỗi vào đầu năm nay.

Vào tháng 11, Apple đã phát hành một chiếc MacBook Pro mới hoàn nguyên về bàn phím cắt kéo cũ. Và chuyên gia Kuo đã dự đoán trong một lưu ý vào đầu năm nay rằng các máy tính khác của Apple cũng sẽ sớm quay trở lại bàn phím cắt kéo.

Tiếp tục nói về bàn phím ...

Ít ai biết rằng Apple đã từng loại bỏ các phím điều hướng mũi tên tiêu chuẩn trên các máy tính Macintosh đầu tiên vào năm 1985, để huấn luyện cho khách hàng máy tính cá nhân sớm cách sử dụng chuột. Tuy nhiên, hóa ra mọi người muốn có cả phím chuột và phím mũi tên, vì vậy Apple đã đem trở lại các phím mũi tên lên bàn phím máy tính kể từ đó.