Kẻ phân phối mã độc những vụ hack ở Mỹ là giáo viên máy tính Trung Quốc

Nhà môi giới phần mềm độc hại (malware) đứng sau các vụ hack ở Mỹ, hiện đang là giáo viên đào tạo kỹ năng máy tính ở Trung Quốc.



Yu Pingan, người đã trải qua 18 tháng tù ở nhà tù liên bang San Diago sau khi nhận tội âm mưu thực hiện hack máy tính ở Mỹ. Lúc đó, anh ta đang là một giáo viên trung học và bị bắt ngay tại sân bay quốc tế Los Angeles vào tháng 8.2017, khi tham gia chuyến tham quan một trường đại học ở Mỹ cùng một nhóm giao viên Trung Quốc. Giờ đây, sau khi được phóng thích, phóng viên Reuters đã thấy anh hiện đang tham gia giảng dạy tại trường cũ, với vai trò giáo viên khoa học máy tính, trong đó có bộ môn bảo mật internet.



Trước đó, Yu đã bị kết án về âm mưu hack vào một loạt công ty lớn ở Mỹ, bao gồm nhà cung cấp vi mạch Qualcomm Inc, công ty hàng không vũ trụ và công ty quốc phòng Pacific Scientific Energetic Materials Co và công ty game Riot Games. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về những gì đã bị đánh cắp trong các vụ đột nhập máy tính này không được tiết lộ công khai trong hồ sơ tòa án. Qualcomm từ chối bình luận về vụ việc, trong khi một phát ngôn viên của Riot Games cho biết công ty không mất dữ liệu nhạy cảm nào còn Pacific Scientific cũng làm lơ trước báo chí sau vụ bị hack.



Yu chuyên về bảo mật và lập trình mạng máy tính, theo hồ sơ tòa án. Phần mềm độc hại mà anh ta cung cấp trong loạt vụ đột nhập máy tính này bao gồm một công cụ phần mềm độc quyền có tên Sakula, cho phép tin tặc chiếm quyền điều khiển máy tính từ xa, không rõ ai là tác giả của mã độc này hay làm thế nào mà Yu đã có được nó.



Mã độc Sakula đã được liên kết với một số cuộc tấn công mạng khét tiếng nhất của thập kỷ, bao gồm các vụ tấn công của công ty bảo hiểm y tế Hoa Kỳ Anthem Inc - nơi hàng triệu hồ sơ bệnh nhân bị phơi bày công khai trên mạng và cả vụ đột nhập vào mạng máy tính của Văn phòng Quản lý Nhân sự Hoa Kỳ - nơi chứa hàng triệu thông tin cá nhân của hàng triệu người dân và nhân viên chính phủ Mỹ, tuy nhiên Yu không bị buộc tội liên quan đến hai vụ đột nhập khét tiếng này.

