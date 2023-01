An Giang trình UNESCO công nhận Khu Di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê là di sản thế giới  

Tỉnh An Giang đã hoàn thành việc lập hồ sơ đề cử Khu di tích khảo cổ Óc Eo-Ba Thê, trình UNESCO công nhận là di sản thế giới.





Gò Cây Thị B – một phần trong khu di tích Óc Eo – Ba Thê ở An Giang. Ảnh: CTV





Ngày 6-1, UBND tỉnh An Giang tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm hoạt động Khu di tích Quốc gia đặc biệt (2012-2022) và triển khai kế hoạch lập hồ sơ đề cử Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê trình UNESCO công nhận là di sản thế giới.



Ông Nguyễn Hữu Giềng, Giám đốc Ban Quản lý Di tích Óc Eo - Ba Thê (thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn) cho biết, An Giang hiện có 89 di tích văn hóa đã được xếp hạng, trong đó có 28 di tích quốc gia, 59 di tích cấp tỉnh và hai di tích quốc gia đặc biệt, trong đó có khu Di tích Quốc gia đặc biệt Óc Eo - Ba Thê.



Thời gian qua, các nhà khoa học khảo cổ Việt Nam, đã góp phần làm sáng tỏ dần các giá trị nổi bật toàn cầu của Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê; để trên cơ sở đó, tỉnh An Giang đã hoàn thành việc lập hồ sơ đề cử Khu di tích khảo cổ Óc Eo-Ba Thê, trình UNESCO công nhận là di sản thế giới giai đoạn 1, được Trung tâm Di sản thế giới đưa vào danh sách dự kiến lập hồ sơ đề cử.



Việc Di tích khảo cổ và kiến trúc nghệ thuật Óc Eo - Ba Thê được công nhận là Di tích Quốc gia đặc biệt là sự tôn vinh những giá trị to lớn của một trong ba nền văn hóa cổ Việt Nam, gồm: Đông Sơn, Sa Huỳnh và Óc Eo, qua đó góp phần gìn giữ, bảo vệ, tôn tạo, phát huy tốt những giá trị của di tích văn hóa Óc Eo, đưa di sản văn hóa Óc Eo xứng tầm với di sản văn hóa cả nước và thế giới.



Trải qua 10 năm hoạt động, di sản văn hóa Óc Eo đã bảo tồn thường xuyên các di tích đã được lộ thiên; tích cực giải phóng mặt bằng để có đất sạch bàn giao cho Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam khai quật khảo cổ; hoàn thành giai đoạn 1 việc xây dựng hồ sơ Khu Di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê, trình UNESCO công nhận là Di sản thế giới; hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, quảng bá và trưng bày văn hóa Óc Eo đã góp phần phát huy giá trị di sản...



Để việc bảo tồn, phát huy giá trị Di tích Quốc gia đặc biệt trong thời gian tới đạt kết quả tốt, ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đề nghị, Ban Quản lý di tích văn hóa Óc Eo phối hợp chặt chẽ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu UBND tỉnh triển khai công tác lập hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê là di sản thế giới giai đoạn 2 theo Quyết định số 594/QĐ-BVHTTDL ngày 17-3-2022 của Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch.

Theo QUỐC BÌNH (SGGPO)