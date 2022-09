Bảo tồn, phát huy 7 di sản văn hóa dân tộc có nguy cơ mai một

Chương trình sẽ góp phần khôi phục, bảo tồn các hình thức, sản phẩm văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc Tày, Thái, Dao, Mường, Phù Lá, Thổ, Ơ Đu ở Yên Bái, Phú Thọ, Điện Biên và Nghệ An.



Phần biểu diễn múa khèn của Đoàn nghệ thuật quần chúng tỉnh Yên Bái nhân Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc tại Lai Châu, ngày 25/12/2021. (Ảnh minh họa: Quý Trung/TTXVN)





Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành kế hoạch tổ chức 7 chương trình hỗ trợ nghiên cứu, phục hồi, bảo tồn, phát huy văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một tại Yên Bái, Phú Thọ, Điện Biên và Nghệ An.



Theo đó, Vụ Văn hóa dân tộc chủ trì, phối hợp với các đơn vị, các địa phương tổ chức chương trình hỗ trợ nghiên cứu, phục hồi, bảo tồn, phát huy văn hóa phi vật thể của các dân tộc.



Đó là lễ mừng cơm mới của dân tộc Tày tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái; nghệ thuật khèn bè của dân tộc Thái tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái; múa chuông và múa rùa của dân tộc Dao ở huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ; múa trống đu của dân tộc Mường tại huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ; lễ quét làng của dân tộc Phù Lá, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên; nghề đan võng gai dân tộc Thổ, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An; dân ca, dân vũ, dân nhạc của dân tộc Ơ Đu, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An.



Nội dung triển khai bao gồm khảo sát, điều tra, thống kê, thu thập thông tin các loại hình văn hóa phi vật thể; đề xuất giải pháp thực hiện bảo tồn, phát huy di sản; tổ chức tập huấn, truyền dạy, trình diễn các nghi lễ; tổ chức chụp ảnh, ghi hình, dựng phim tư liệu về quá trình bảo tồn di sản; in đĩa DVD phát cho người dân nhằm phục vụ công tác bảo tồn và tuyên truyền văn hóa truyền thống dân tộc thiểu số…



Ở mỗi chương trình, sẽ có 70-75 nghệ nhân và học viên người dân tộc thiểu số tham gia quá trình tập huấn.



Trong công văn, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy đề nghị các sở văn hóa, ủy ban nhân dân các địa phương phối hợp với Vụ Văn hóa Dân tộc thực hiện hiệu quả các chương trình này.



Chương trình hướng tới nâng cao nhận thức về công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số, đề cao vai trò năng lực chủ thể văn hóa của các nghệ nhân, già làng, trưởng bản, người có uy tín và đồng bào dân tộc thiểu số vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong giai đoạn hiện nay.



Chương trình sẽ góp phần khôi phục, bảo tồn các hình thức, sản phẩm văn hóa truyền thống tốt đẹp như các làn điệu dân ca, dân vũ, nghệ thuật trình diễn dân gian, nghề truyền thống đang có nguy cơ mai một, mất bản sắc của các dân tộc Tày, Thái, Dao, Mường, Phù Lá, Thổ, Ơ Đu ở Yên Bái, Phú Thọ, Điện Biên và Nghệ An.



“Hoạt động này cũng góp phần tăng cường mối đoàn kết dân tộc, đặc biệt đối với thanh niên (lớp trẻ) qua các hoạt động đa dạng như sinh hoạt văn hóa, truyền dạy các làn điệu dân ca, dân vũ, truyền dạy nghề truyền thống, nghi lễ văn hóa mang đậm bản sắc mỗi dân tộc; tạo điều kiện cho cộng đồng được giao lưu, vui chơi giải trí lành mạnh từ các giá trị văn hóa truyền thống của mình,” công văn nêu rõ.



