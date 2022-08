Làng gốm Thanh Hà đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

(GLO)- Làng gốm Thanh Hà (TP. Hội An, Quảng Nam) được thành lập khoảng thế kỷ XVI, XVII có hơn 500 tuổi vừa đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.





Trong khuôn khổ Giỗ tổ nghề gốm Thanh Hà (phường Thanh Hà, TP. Hội An) năm 2022, sáng 7-8 đã diễn ra lễ đón nhận bằng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghề gốm Thanh Hà.



Làng gốm cổ hơn 500 tuổi ở TP. Hội An (Quảng Nam) chủ yếu chế tác các sản phẩm đồ gốm phục vụ sinh hoạt, tín ngưỡng, gia dụng, nhất là gạch, ngói xây dựng các công trình kiến trúc cổ Hội An. Sản phẩm gốm Thanh Hà được triều đình nhà Nguyễn ghi vào sách Đại Nam nhất thống chí phần thổ sản Quảng Nam.

Đại diện làng gốm đón nhận bằng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghề gốm Thanh Hà. Ảnh: LINH TUẤN/QNO



Ngày 27-8-2019, nghề gốm Thanh Hà được Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.



Ông Nguyễn Văn Lanh-Phó Chủ tịch UBND TP. Hội An (Quảng Nam) chia sẻ trên Báo Thanh Niên, danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia là sự tôn vinh và đánh giá cao về giá trị, ý nghĩa của di sản nghề gốm Thanh Hà. Đồng thời, ghi nhận công lao gìn giữ, lưu truyền và phải nói là các nghệ nhân đã rất kỳ công để bảo tồn nghề gốm không bị mai một, thậm chí phát huy rất tốt.



“Việc công nhận danh hiệu này làm cho người dân Thanh Hà nói riêng và TP. Hội An nói chung thêm một lần nữa có niềm tự hào và ý thức trách nhiệm hơn trong việc gìn giữ di sản này, để tiếp tục sáng tạo những giá trị mới”-ông Lanh nói thêm.



GIA BẢO (tổng hợp)