Độc đáo chương trình trưng bày và biểu diễn áo dài Việt Nam tại Yên Tử

Tối 23/4, tại Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử (xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) đã diễn ra chương trình trưng bày và biểu diễn áo dài Việt Nam, nhằm tôn vinh vẻ đẹp của tà áo dài truyền thống, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.



Sự kiện này nằm trong chuỗi hoạt động kích cầu thu hút du lịch của tỉnh (Festival Áo dài Quảng Ninh 2022) do nhà thiết kế áo dài Minh Hạnh và êkíp thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Mode phối hợp tổ chức.



Qua đó, tuyên truyền quảng bá hình ảnh du lịch thành phố đến đông đảo người dân, du khách trong nước và quốc tế, thu hút khách du lịch đến với Quảng Ninh.



Đặc biệt, chương trình có sự tham gia trình diễn áo dài Việt Nam của các đại biểu là đại sứ các nước và đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam, các nghệ sỹ, người mẫu và quần chúng, với 12 bộ sưu tập của 12 nhà thiết kế nổi tiếng trong nước.



Trong các ngày từ 15/4-2/5, với chủ đề "Tâm thân an tỉnh," Ban tổ chức sự kiện sẽ trưng bảy quy trình ươm tơ dệt lụa của lụa Bảo Lộc-Lâm Đồng; quy trình từ cây gai xanh đến dệt và làm ra thành phẩm vải gai...



Với quy mô tổ chức hoành tráng, kết hợp nghệ thuật trình diễn, nghệ thuật ánh sáng đặc sắc, cùng sự góp mặt của các vị đại biểu, các vị khách quý, chương trình trưng bày và biểu diễn áo dài tại Khu di tích và danh thắng Yên Từ năm 2022 kỳ vọng mang lại nhiều cảm xúc cho người xem, góp phần tôn vinh tà áo dài Việt Nam; đồng thời quảng bá hình ảnh non thiêng Yên Tử nói riêng, cũng như du lịch Uông Bí và tỉnh Quảng Ninh.

