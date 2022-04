Dân làng nhớ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

(GLO)- “Giỗ Tổ Hùng Vương (10 tháng 3 Âm lịch) năm nay, cùng với cả nước, 44 dân tộc anh em trong tỉnh lại hướng về đất Tổ để nhớ về nguồn cội, tri ân tổ tiên với tấm lòng thành kính”-ông Kpă Đô-Trưởng ban Dân tộc tỉnh Gia Lai nhấn mạnh.





Như các dân tộc khác trên mảnh đất hình chữ S, nhiều năm nay, cứ đến ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, bà con dân tộc Jrai ở xã Chư Gu (huyện Krông Pa) cũng tổ chức các hoạt động tưởng nhớ cội nguồn. Ông Ksor Nhối-Chủ tịch UBND xã Chư Gu-cho biết: Giỗ Tổ Hùng Vương là dịp để cán bộ, công chức, người lao động được nghỉ ngơi sau một thời gian học tập, công tác và lao động miệt mài. Cán bộ về làng tổ chức tuyên truyền để người dân hiểu rõ hơn truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” nhằm thắt chặt tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên toàn dân tích cực học tập, lao động sản xuất, cống hiến công sức, trí tuệ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

“Hiện nay, người dân trong xã đã biết áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên đời sống có nhiều khởi sắc. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí giảm nghèo đa chiều giảm còn 15,25%. So với nhiều địa phương khác, Chư Gu dẫn đầu về năng suất lúa nước, thuốc lá và mì cao sản. Thanh niên trong xã đi đầu thay đổi nếp nghĩ, cách làm, tích cực vào làm công nhân cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, nâng cao thu nhập. Với trách nhiệm và nhiệt huyết, thế hệ trẻ ý thức rõ vai trò góp phần đưa Chư Gu phát triển nhanh và bền vững hơn nữa”-ông Nhối tự hào.

Người dân tham quan Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương ở Công viên Đồng Xanh (TP. Pleiku). Ảnh: Hà Tây





Trò chuyện với chúng tôi, anh Ksor Rin-Bí thư Đoàn xã Chư Gu-trao đổi: Thông qua báo đài và mạng xã hội, người dân đều hiểu được ý nghĩa ngày Giỗ Tổ và trách nhiệm trước tổ tiên, cội nguồn dân tộc. Nhiều người dù chưa có cơ hội hành hương về Đất Tổ, nhưng khi nhắc nhớ ngày Quốc Tổ đều xúc động, ngưỡng vọng sâu sắc. “Giỗ Tổ năm nay, dân làng dự kiến mổ heo làm mâm cơm tưởng nhớ Vua Hùng và ông bà tổ tiên”-anh Ksor Rin thông tin. Để tỏ lòng biết ơn các thế hệ đi trước đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc, nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, nhiều gia đình, dòng họ trong đồng bào dân tộc thiểu số còn tổ chức đi tham quan Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương, tổ chức bữa cơm Thanh minh nhằm gắn kết họ tộc, giáo dục con cháu noi gương tiên tổ.



Đối với ông Rơ Mah Hêng-Chủ tịch UBND xã Ia Kly (huyện Chư Prông), năm nào ông cũng đưa vợ con tham quan Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương tại công viên Đồng Xanh (TP. Pleiku). Ông Hêng chia sẻ: “Vào dịp Giỗ Tổ, triệu người dân nước Việt đều tìm cách về miền Đất Tổ để viếng Vua Hùng. Mình không có thời gian và điều kiện thì tham quan Đền ở gần nhà, cũng là cách hướng về nguồn cội dân tộc”.



Xã Ia Ga (huyện Chư Prông) có 11 dân tộc anh em cùng sinh sống. Trước ngày Giỗ Tổ, nhà nào cũng treo cờ đỏ sao vàng trước cổng nhà. Đúng ngày 10 tháng 3 Âm lịch, nhiều nhà làm mâm cơm tưởng niệm, quây quần bên nhau thắt chặt tình đoàn kết trong gia đình, làng xóm và giữa các khu dân cư với nhau. Cựu chiến binh Rơ Mah Bông (làng Tu 2) tự hào: “Dịp này, tôi vẫn thường nhắc nhở các con tập trung lại làm mâm cơm cúng ông bà tổ tiên, nhớ về cội nguồn, giáo dục con trẻ phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, dòng họ, ra sức học tập, lao động, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước”.



Ông Rơ Mah Nghĩa-Chủ tịch UBND xã Ia Ga-cho hay: Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên hoạt động tưởng nhớ Vua Hùng chỉ giới hạn trong phạm vi gia đình. Người dân không chỉ tri ân Quốc Tổ mà còn là dịp tưởng vọng những người đã khuất, các bậc tổ tiên.



Là thế hệ đi sau, Chủ tịch UBND xã Ia Ga Rơ Mah Nghĩa tự hào: Xã Ia Ga có Di tích Chiến thắng Plei Me. Trận đánh ở thung lũng Ia Drăng năm 1965 được đánh giá là chiến thắng vĩ đại của Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Sau 1 tháng chiến đấu với sự hỗ trợ của lực lượng địa phương, dân quân du kích, bộ đội chủ lực ta đã loại khỏi vòng chiến đấu 1.700 tên Mỹ, 1.270 tên ngụy; tiêu diệt Tiểu đoàn 1, đánh thiệt hại nặng Tiểu đoàn 2 (Sư đoàn kỵ binh Không vận số 1); bắn rơi 59 máy bay lên thẳng, phá hủy 89 xe quân sự và nhiều pháo, súng các loại… Ghi nhận giá trị lịch sử to lớn ấy, năm 2009, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã cấp bằng xếp hạng di tích quốc gia cho địa điểm Chiến thắng Plei Me.



Là cựu binh trực tiếp tham gia Chiến dịch Plei Me, già Rơ Mah Bông mỗi khi nhắc đến trận đánh là bồi hồi xúc động: “Bộ đội ta tiến công ngày đêm, thành công hơn cả mong đợi. Chiến thắng Plei Me tạo đà cho các chiến dịch tiếp theo để đi đến đại thắng mùa xuân năm 1975. Vì thế, dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, già còn tưởng nhớ tới các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì buôn làng, độc lập của nước nhà”.



“Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương là dịp để những người lớn tuổi kể cho con cháu nghe về công đức dựng nước của các bậc tiền hiền. Giới trẻ được giáo dục đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, được nghe những câu chuyện kể về các Vua Hùng cũng như lịch sử hào hùng của dân tộc. Qua đó, thế hệ trẻ hôm nay thêm hiểu và tự hào về truyền thống, lịch sử của dân tộc để ra sức phấn đấu học tập, rèn luyện, trở thành người có ích cho xã hội và xứng đáng với lời dạy của Bác: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”-Trưởng ban Dân tộc tỉnh Kpă Đô nhìn nhận.



HÀ TÂY