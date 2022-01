Bộ VHTTDL công bố Danh mục 19 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa công bố quyết định công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia thuộc các loại hình: Lễ hội truyền thống; Tập quán xã hội và tín ngưỡng; Nghề thủ công...



Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ. (Ảnh: Đức Thọ/TTXVN)







Ngày 17/1, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành các Quyết định về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Theo đó, 19 di sản được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lần này gồm:



1. Lễ hội vật cầu nước làng Vân, xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

2. Lễ hội Tiên Lục, xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

3. Lễ hội Kỳ Yên đình Tân An, phường Tân An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

4. Lễ hội Dinh Thày Thím, xã Tân Tiến, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận

5. Lễ mừng cơm mới của người Xinh Mun, xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên

6. Nghệ thuật khèn của người Mông, tỉnh Điện Biên

7. Lễ cầu mùa, cầu mưa của người Dao, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang

8. Lễ cầu an của người Giáy, tỉnh Hà Giang

9. Nghệ thuật trang trí trên trang phục của người Lô Lô Đen, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

10. Lễ hội cầu mưa, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

11. Hát xẩm, huyện Yên Mô, huyện Kim Sơn, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

12. Lễ hội làng Bình Hải, xã Yên Nhân, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

13. Lễ hội Đình Hùng Lô, xã Hùng Lô, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

14. Lễ hội Đền Vân Luông, phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

15. Nghề làm nước mắm Phú Yên, tỉnh Phú Yên

16. Nghề làm bánh tráng Phú Yên, tỉnh Phú Yên

17. Lễ hội đua thuyền trên sông Nhật Lệ, huyện Quảng Ninh và Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

18. Lễ hội đua ghe ngo của người Khmer, huyện Thạnh Trị, huyện Châu Thành, huyện Mỹ Xuyên, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

19. Nghệ thuật chế biến món ăn chay, huyện Gò Dầu, huyện Trảng Bàng, huyện Tân Châu, huyện Dương Minh Châu, thị xã Hòa Thành, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.



Các di sản di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia lần này thuộc các loại hình: Lễ hội truyền thống; Tập quán xã hội và tín ngưỡng; Nghề thủ công truyền thống; Tri thức dân gian; Nghệ thuật trình diễn dân gian.



Theo Quyết định, chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp nơi có di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lần này, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Theo Minh Thu (Vietnam+)