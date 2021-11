Bí ẩn bức tượng cổ ở dãy núi Ngọc Linh

Về ngoại hình, tượng đội mũ cánh sen (3 cánh lớn) có 3 lớp, giữa cánh sen có nhụy hình chữ nhật. Cánh sen rộng 13 cm, cao 10 cm. Tượng tai to, dái tai dày chảy xuống tận vai, đeo bông tại hình bầu dục kích thước 9 x 5 cm. Trán cong lối giữa có khắc nổi hoa văn hình tròn đường kính 6 cm. Mắt hình khuyên, lông thấp. Mũi thẳng, dẹp, cánh mũi rộng. Môi trên ngắn, mỏng có ria mép vắt thẳng ra 2 bên. Miệng rộng, có 2 răng nanh đè lên môi dưới. Môi dưới to và dày. Cằm và cổ tạo góc tù, cổ to, cao, đeo vòng có gắn 6 chiếc lục lạc (chuông nhỏ). Lục lạc khắc nổi, rõ núm và hạt lắc trong lục lạc. Phần ngực trang trí hoa văn khắc rãnh hình ô trám mô tả một phần chiếc áo giáp.