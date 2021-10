Bình Định lần đầu tiên tổ chức lễ giỗ anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực

Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định đã tổ chức lễ giỗ anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực tại Đền thờ Nguyễn Trung Trực ở thôn Vĩnh Hội, xã Cát Hải, H.Phù Cát (Bình Định).



Sáng 16.10 (tức 11.9 âm lịch), tại Đền thờ Nguyễn Trung Trực ở thôn Vĩnh Hội, xã Cát Hải, H.Phù Cát (Bình Định), Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long cùng nhiều lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh này đã dự lễ giỗ anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực nhân kỷ niệm 153 năm ngày mất của ông (1868 - 2021).



Đây là lần đầu tiên tỉnh Bình Định tổ chức lễ giỗ anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.



Đọc văn tế tại lễ giỗ anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Ảnh: Kim Vân



Các đại biểu đã khấn nguyện và dâng hương tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc.



Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực (1838 - 1868), sinh tại làng Bình Nhựt, H.Cửu An, Phủ Tân An (nay thuộc xã Thạnh Đức, H.Bến Lức, Long An) nhưng nguyên quán ở xóm Lưới, làng Vĩnh Hội, tổng Trung An, huyện Phù Cát, trấn Bình Định (nay là thôn Vĩnh Hội, xã Cát Hải, H.Phù Cát).



Đền thờ Nguyễn Trung Trực tại Bình Định. Ảnh: Dũng Nhân



Ông cùng nghĩa quân tổ chức nhiều trận đánh quân Pháp xâm lược, trong đó nổi tiếng là trận chiến đốt cháy và làm chìm tiểu hạm L’Espérance tại vàm Nhựt Tảo (xã An Nhựt Tân, H.Tân Trụ, Long An) vào ngày 10.12.1862 và trận chiếm đồn Rạch Giá vào ngày 16.6.1868.



Sau khi bắt được Nguyễn Trung Trực, thực dân Pháp dụ hàng không được nên đã hành quyết ông tại chợ Rạch Giá vào ngày 27.10.1868 (tức ngày 12.9 năm Mậu Thìn).



Theo HOÀNG TRỌNG (TNO)