Đang đào đất nung gạch bỗng phát hiện bảo vật thần bí vô giá 3.000 năm

"Chu Lẫm" từng nói: "Ai cùng hy sinh, chung một cung bọ cạp". Vào thời Tây Chu, Gui là một vật quan trọng thể hiện địa vị của chủ nô, mặc dù Gui đã bị tiêu diệt trong làn sóng lịch sử cuối thời Chiến Quốc nhưng Gui vẫn có giá trị nghiên cứu to lớn cho đến ngày nay. Sau hàng nghìn năm hình thành và phát triển, đất nước Trung Hoa đã tích lũy được một số lượng khổng lồ những di tích, cổ vật văn hóa. Trong xã hội cổ đại trước kia, nền văn minh của khu vực trung nguyên cũng tiến bộ hơn rất nhiều so với khu vực khác. Theo đó, xét trong quá trình phát triển khảo cổ học hiện đại, Hà Nam, Tây An và các nơi khác ở trung nguyên cũng nghiễm nhiên trở thành tâm điểm nghiên cứu khảo cổ học. So với các tỉnh khác, các di vật văn hóa được khai quật ở Hà Nam, Tây An và các nơi khác thường có giá trị nghiên cứu lịch sử cao hơn nhiều.