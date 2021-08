Trung Quốc treo thưởng lớn để tìm tượng Phật 1.000 năm bị trộm

Cảnh sát Tứ Xuyên, Trung Quốc treo thưởng 50.000 nhân dân tệ để hỗ trợ tìm kiếm các bức tượng Phật 1.000 năm tuổi bị đánh cắp.



Mất trộm tượng Phật nghìn tay, nghìn mắt

Tượng Phật 1.000 năm tuổi ở Trung Quốc bị đánh cắp. Ảnh chụp màn hình Sina Weibo



Hoàn cầu Thời báo đưa tin, cảnh sát thành phố Quảng Nguyên, tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc sẽ thưởng tới 50.000 nhân dân tệ (tương đương 7.718 USD) cho người cung cấp thông tin có thể giúp tìm kiếm một số bức tượng Phật nghìn năm tuổi bị đánh cắp ở danh lam thắng cảnh Foziyan, huyện Vượng Thương.



Cảnh sát huyện Vượng Thương ra thông báo treo thưởng vào ngày 9.8, nói rằng một số tượng Phật và một số đầu tượng Phật bằng đá đã bị đánh cắp. Để phá án trong thời gian sớm nhất, cơ quan chức năng ra thông báo rộng rãi trong quần chúng nhân dân và tuyên bố những người cung cấp manh mối quan trọng sẽ được trọng thưởng lên tới 50.000 nhân dân tệ.



Một nhân viên họ Ren của Sở Văn hoá Quảng Nguyên nói với Hoàn cầu Thời báo hôm 17.8 rằng, khó có thể ước tính thiệt hại của những bức tượng bị đánh cắp vào lúc này và liệu những bức tượng có thể được phục hồi hay không sẽ do các chuyên gia về di tích văn hóa quyết định.



Một cảnh sát tên Liu phụ trách vụ án cho biết, cơ quan chức năng đã được cung cấp manh mối kể từ khi ban hành thông báo treo thưởng, nhưng vụ việc vẫn đang được điều tra.



Theo cơ quan bảo tồn di tích văn hóa huyện Vượng Thương, họ phát hiện một số tượng Phật bị mất tích trong một cuộc kiểm tra định kỳ vào cuối tháng Giêng năm nay và đã báo cáo vụ việc với cảnh sát.



Các bức tượng Phật trên vách núi Fozishan có từ thời nhà Đường (618-907) cách đây hơn 1.000 năm, được xếp hạng là di tích văn hóa Trung Quốc cấp tỉnh.



Cảnh sát địa phương đã tìm ra manh mối về những bức tượng bị đánh cắp vào đầu tháng Ba. Tổng cộng có 15 thông tin về những bức tượng bị đánh cắp đã được công bố.



Những bức ảnh chụp tượng Phật bị mất đầu do cảnh sát công bố cho thấy có những vết cắt rõ ràng, được phun sơn xanh



Theo Red Star News, các bức tượng nằm trong vùng núi thưa thớt dân cư với rừng rậm, bao quanh là những bức tường rào có khóa được xây dựng cách đây khoảng 10 năm. Camera giám sát đã được lắp đặt xung quanh các bức tường rào vào tháng Ba và tháng Tư năm nay. Hiện tại, tất cả mọi người đều bị cấm vào danh lam thắng cảnh Foziyan.



Một cuộc khảo sát khảo cổ học do Bảo tàng chùa Phật giáo Quảng Nguyên và Viện nghiên cứu khảo cổ và di tích văn hóa thành phố Thành Đô phối hợp thực hiện cho thấy tượng Phật ở Foziyan là tượng Phật lớn nhất ở huyện Vượng Thương.

https://laodong.vn/the-gioi/trung-quoc-treo-thuong-lon-de-tim-tuong-phat-1000-nam-bi-trom-943279.ldo

Theo SONG MINH (LĐO)