Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Lễ hội đền Hùng năm Tân Sửu 2021 dự kiến sẽ chỉ tổ chức các nội dung phần lễ mà không tổ chức phần hội, theo dự thảo Kế hoạch tổ chức Giỗ tổ Hùng Vương của UBND tỉnh Phú Thọ.



Đây cũng sẽ là năm thứ hai Lễ hội đền Hùng không tổ chức phần hội do ảnh hưởng của dịch Covid-19.



Cụ thể, phần lễ sẽ được tổ chức vào ngày 17.4 và 21.4, tức ngày 6 và 10.3 âm lịch, với các hoạt động lễ giỗ Quốc tổ Lạc Long Quân và dâng hương tưởng niệm Tổ mẫu Âu Cơ (17.4), lễ dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng và lễ dâng hoa tại bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân tiên phong diễn ra ngày 21.4. Từ nay đến khi tổ chức Giỗ tổ Hùng Vương, nếu xuất hiện ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, sẽ có điều chỉnh cho phù hợp.



Lễ hội đền Hùng gắn với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương. Tín ngưỡng này đã được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện hồi 2012. Sinh thời, cố GS Ngô Đức Thịnh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hóa, cho rằng thờ cúng quốc tổ Hùng Vương sinh ra do nhu cầu xây dựng nhà nước độc lập, dựa trên nền tảng của tục thờ cúng tổ tiên đã có. Khi đất nước chúng ta thoát khỏi phong kiến Trung Hoa, từ thời Lý - Trần, đặc biệt là từ thời Lê trở đi, tiền nhân ý thức rất rõ việc phải xây dựng kết cấu dân tộc để tạo nên sức mạnh.



Theo TRINH NGUYỄN (TNO)