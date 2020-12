Thêm 3 di tích ở An Khê được xếp hạng cấp tỉnh

(GLO)- Ngày 2-12, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành đã ký ban hành các Quyết định số 1133, 1134, 1135 xếp hạng miếu Thanh Minh, cụm đình miếu Tân Lai-Tân Chánh và đình Tân An (thị xã An Khê) là di tích cấp tỉnh.

Cụm di tích đình Tân Lai. Ảnh: Hồng Thi