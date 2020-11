Rộc Tưng-Gò Đá thành di tích cấp quốc gia

(GLO)- Di tích khảo cổ thời đại Đá cũ Rộc Tưng-Gò Đá (thuộc xã Xuân An và phường An Bình, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) vừa được công nhận là di tích cấp quốc gia.





Các nhà khoa học thăm một điểm khảo cổ được bảo quản tại Rộc Tưng. Ảnh: Nguyễn Quang Tuệ

Ngày 4-11, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 3227/QĐ-BVHTTDL công nhận di tích khảo cổ thời đại Đá cũ Rộc Tưng-Gò Đá (thuộc xã Xuân An và phường An Bình, thị xã An Khê) là di tích cấp quốc gia. Trước đó, từ năm 2018, Rộc Tưng-Gò Đá là di tích cấp tỉnh.

Như vậy, đến nay, Gia Lai có tổng cộng 27 di tích, bao gồm: 13 di tích cấp tỉnh và 14 di tích cấp quốc gia.

NGUYỄN QUANG TUỆ