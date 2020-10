Lễ hội Sâm Ngọc Linh- Sâm quốc gia đã trở thành nét văn hóa đặc trưng của cộng đồng người Xơ Đăng ở H. Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam), với nhiều nội dung phong phú như: rước biểu tượng sâm, cúng thần sâm, thi trồng sâm, hội chợ Sâm.



Lễ hội Sơmă Kơcham của người Bahnar





Rượu Sâm – quà của đại ngàn cũng là lễ vật được dâng lên Thần Sâm và sau đó để cho dân làng, du khách tận hưởng.



Lễ hội tạo dấu ấn khó quên, đồng thời mở ra nhiều hướng làm ăn với đối tác nước ngoài, chí ít cũng bắt đầu khai hoa nở nhụy cho chân trời du lịch ở Nam Trà My, đánh dấu cho sự phát triển của Nam Trà My sau 17 năm thành lập huyện (2003 – 2020).





Rượu Sâm như là phép mầu sau khi dâng lên Thần Sâm được người đại diện trong làng thoa lên đầu dân làng nói riêng và những người dự lễ hội, lễ cúng nói chung.



Đoàn khách của quận Hamyang, tỉnh Gyeongsangnam, Hàn Quốc, địa phương kết nghĩa với H. Nam Trà My có mặt dự đêm khai mạc Lễ hội Sâm Ngọc Linh năm 2018 mang nhiều ý nghĩa. Bên cạnh đó có tình làng nghĩa xóm của H. Tu Mơ Rông, Đăk Glei, Kon Plong (tỉnh Kon Tum) có chung đường ranh giới với Trà Linh- quê hương sâm Ngọc Linh. Tại đêm khai mạc lễ hội năm ấy, Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam trao giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm Sâm củ Ngọc Linh cho Trà Linh thuộc H. Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam và 2 xã Măng Ri, Ngọc Lây thuộc H. Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. Riêng Nam Trà My, chỉ dẫn địa lý sâm Ngọc Linh được mở rộng diện tích trồng, bảo tồn, và phát triển sâm Ngọc Linh ra 7/10 xã.



Múa cồng chiêng của người Xơ Đăng quanh biểu tượng Sâm như để dâng lên Thần Sâm.



Như đã nói ở trên, trong khuôn khổ Lễ hội Sâm, Lễ cúng Thần Sâm dưới chân núi Ngọc Linh đã gây chú ý với những khoảnh khắc ấn tượng, mong sao mưa thuận gió hòa để cây sâm được bình yên, nhanh lớn, ra hoa, kết trái đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người Xơ Đăng và đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước.

