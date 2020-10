Đưa di sản âm nhạc thành sản phẩm du lịch

Bất ngờ hát xoan Phú Thọ



Theo TS Lê Thị Minh Lý, hát xoan Phú Thọ - di sản được UNESCO ghi danh - là một trường hợp bất ngờ khi nó lại trở thành sản phẩm du lịch sớm hơn những người nghiên cứu dự tính. Chính quyền Phú Thọ đã đầu tư cho hát xoan rất bài bản khi cho sửa sang lại khang trang đình làng An Thái (xã Phượng Lâu, TP.Việt Trì) và đường tới An Thái. Cộng đồng cũng chủ động trong việc đưa di sản hát xoan vào du lịch.

“Con đường chạy đến tận làng đã thành đường lớn mà khách du lịch có thể đến. Chính quyền địa phương, các xã có phường xoan rất ủng hộ. Phường xoan An Thái có cơ hội làm du lịch theo cách đi ra khỏi cộng đồng, đến trình diễn ở nơi khác. Họ cũng tiếp đón đoàn du lịch có nhu cầu thăm thú và xem hát xoan. Tôi cũng không nghĩ Phú Thọ có thể làm nhanh như thế vì trước đó hát xoan còn là di sản cần bảo vệ khẩn cấp”, bà Lý nói.

Bà Lý cho rằng việc Phú Thọ xác định, đầu tư rõ ràng vào việc tạo ra sản phẩm du lịch từ hát xoan đã khiến địa phương có thể lập được kỳ tích như vậy: “Họ quyết tâm đầu tư cho di sản và cũng cầu thị, lắng nghe các chuyên gia. Đến giờ tất cả các phường xoan đều có không gian để trình diễn, có đội xoan và liên tục hoạt động với sự hỗ trợ của nhà nước. Các phường xoan hồ hởi truyền dạy, trẻ con hào hứng. Xoan mà sống, mà muốn làm du lịch được thì phải từ lớp trẻ”.