Bất ngờ đào được viên kim cương lớn trong công viên ở Mỹ

Viên kim cương 9,07 carat được Kevin Kinard bất ngờ đào được trong công viên kim cương ở Mỹ.



Viên kim cương 9,07 carat được tìm thấy trong công viên Carter of Diamonds, Mỹ. Ảnh: AP



AP đưa tin, anh Kinard đào được viên kim cương tại Công viên Crater of Diamonds, phía tây nam bang Arkansas, vào Ngày Lao động của Mỹ.



Đây là viên kim cương lớn thứ 2 trong lịch sử 48 năm của công viên. Kinard từng nghĩ rằng viên ngọc quý này là một mảnh thủy tinh.



Anh Kinard chụp cùng viên kim cương 9,07 carat. Ảnh: AP



Anh Kinard cho biết, anh thường xuyên đến công viên Crater of Diamonds từ khi còn là một đứa trẻ nhưng chưa bao giờ tình cờ tìm thấy một viên kim cương cho đến ngày 7.9.



"Tôi mất 10 phút để đào đất. Bất cứ thứ gì trông giống như kim cương, tôi đều nhặt lên và cho vào túi của mình", anh Karnald chia sẻ.



Công viên quốc gia Crater of Diamonds là mỏ kim cương duy nhất trên thế giới mở cửa cho công chúng. Chỉ cần bỏ ra khoản phí nhỏ vào cửa, bất cứ ai cũng có thể tự đào, tìm kiếm và mang kim cương về nhà nếu như tìm thấy. Hay nói cách khác, đây là nơi duy nhất cho phép du khách được thử tìm kiếm vận may.



https://laodong.vn/the-gioi/bat-ngo-dao-duoc-vien-kim-cuong-lon-trong-cong-vien-o-my-839119.ldo

Theo HỒNG HẠNH (LĐO)