Bảo vệ di sản Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên: Cần đề án tổng thể

Phó Giáo sư-Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn: “Mặc dù có nhiều chương trình, dự án bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng, nhưng khách quan mà nói, các kết quả đạt được cũng còn một số hạn chế. Hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản gặp nhiều khó khăn như chưa sử dụng và phát huy tốt vai trò của nghệ nhân do thiếu chế độ đãi ngộ; công việc nghiên cứu, sưu tầm còn gặp những khó khăn liên quan đến kinh phí. Do nguồn kinh phí hạn hẹp nên các dự án phát huy giá trị di sản cồng chiêng trong cộng đồng bị đứt quãng, không còn thực hiện nhiều biện pháp bảo vệ như ngay sau khi di sản được UNESCO vinh danh; việc nghiên cứu, ghi âm bài bản các bài chiêng cũng khó khăn do trình độ cán bộ còn nhiều hạn chế, chưa có nhiều kinh nghiệm thực hiện nghiên cứu điền dã”.