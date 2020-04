Thủ tướng gửi thư chúc mừng đồng bào Khmer dịp Tết Chôl Chnăm Thmây

Nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây, Thủ tướng thân ái gửi lời thăm hỏi ân cần và mong những điều an lành, tốt đẹp nhất đến đồng bào, đồng chí, các vị chư tăng, kiều bào dân tộc Khmer.





Tuyên truyền về cách phòng chống dịch COVID-19 tại chùa Khmer trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. (Ảnh: TTXVN)





Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2020 của đồng bào Khmer, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi Thư chúc mừng đến toàn thể đồng bào, đồng chí, các vị chư tăng và kiều bào Khmer.



Trong thư nêu rõ: Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây có ý nghĩa đặc biệt, đồng bào dân tộc Khmer đón mừng năm mới, thêm tuổi, thêm nhiều niềm hy vọng và niềm tin vào những may mắn, tốt lành.



Những năm qua, với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, nước ta tiếp tục đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế tăng trưởng cao; văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ; đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện; công tác bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, dịch bệnh được thực hiện có hiệu quả; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hoạt động đối ngoại được đẩy mạnh; vai trò, vị thế của nước ta trên trường quốc tế ngày càng được nâng lên.



Thành tựu to lớn đó là công lao chung của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong đó có sự đóng góp công sức quan trọng của đồng bào dân tộc Khmer.



Tết Chôl Chnăm Thmây năm nay thật đặc biệt, không chỉ bởi năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước như kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II... mà còn đặc biệt bởi Tết Chôl Chnăm Thmây năm nay đúng vào thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, cả nước đang thực hiện các biện pháp chống dịch, bảo vệ sức khỏe, tính mạng nhân dân, bảo vệ sự an toàn cho cả cộng đồng. Tết Chôl Chnăm Thmây năm nay sẽ vẫn đầy ý nghĩa và niềm tin vào may mắn, tốt lành nhưng sẽ lắng động hơn với việc đồng bào, đồng chí, các vị chư tăng cùng thực hiện yêu cầu về giãn cách xã hội.



"Đại dịch COVID-19 thách thức tất cả chúng ta nhưng tôi tin chúng ta sẽ chung sức, đồng lòng sớm đẩy lùi và chiến thắng dịch bệnh cũng như tin tưởng rằng đồng bào, đồng chí, các vị chư tăng và kiều bào dân tộc Khmer tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, tích cực học tập, lao động sản xuất, không ngừng phấn đấu dành được nhiều thành tích to lớn hơn nữa, cùng với cả nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội đề ra," Thủ tướng nhấn mạnh.



Thủ tướng chúc đồng bào, đồng chí, các vị chư tăng và kiều bào dân tộc Khmer đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2020 thật an toàn, vui tươi và hạnh phúc.

