Lập hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích ấp Tây Sơn Nhì-Cửu An

(GLO)- Ủy ban nhân dân thị xã An Khê (Gia Lai) vừa có quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tư vấn lập hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích cấp tỉnh “Quần thể di tích lịch sử-văn hóa ấp Tây Sơn Nhì-Cửu An” với tổng kinh phí trên 264 triệu đồng.





Miếu An Điền Nam (xã Cửu An, thị xã An Khê) nằm trong Quần thể di tích lịch sử-văn hóa ấp Tây Sơn Nhì-Cửu An. Ảnh: Ngọc Minh

Quần thể di tích lịch sử-văn hóa ấp Tây Sơn Nhì-Cửu An gồm 15 điểm di tích phi kiến trúc và 6 di tích vật thể kiến trúc gắn với phong trào Tây Sơn thời kỳ chuẩn bị lực lượn g tại Tây Sơn Thượng đạo từ nửa cuối thế kỷ XVIII. 15 điểm di tích phi kiến trúc đều thuộc địa bàn xã Cửu An gồm: Gò Gieo, Gò Cà, Gò Dưa, Gò Đám Bí, Trường Đẫm, Sân Voi, Sân Trâu, Gò Đồn, Vườn Lính, Rừng Bắn, Gò Trại Trong, Gò Trại Ngoài, Mễ Kho, Chợ Phiên, Trạm Gò. 6 di tích vật thể kiến trúc gồm: đình Cửu An, dinh Bà, miếu An Điền Nam (xã Cửu An), miếu An Phước, miếu An Bình (phường An Phước) và miếu An Thạch (xã Xuân An). Những đình, miếu này được hình thành từ cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX, là nơi người dân địa phương hội họp, cúng tế vào mỗi dịp lễ, Tết.

Ngọc Minh