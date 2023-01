"Tết sum vầy-Xuân gắn kết": Hướng đến người lao động có hoàn cảnh khó khăn

(GLO)- Từ ngày 6-1 đến nay, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Gia Lai tổ chức các hoạt động nằm trong chương trình “Tết sum vầy-Xuân gắn kết” nhằm hỗ trợ đoàn viên, lao động nghèo đón Tết Quý Mão 2023.





Sáng 10-1, 200 công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn đến từ các doanh nghiệp thuộc LĐLĐ TP. Pleiku, Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh, ngành Y tế, ngành Giáo dục và Đào tạo, ngành Nông nghiệp và PTNT, Công đoàn Viên chức tỉnh đã có mặt tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh để nhận quà của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam nhân dịp Tết Quý Mão 2023.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trần Lệ Nhung tặng quà cho công nhân, người lao động khó khăn huyện Mang Yang. Ảnh: Đinh Yến





200 phần quà (gồm 1 triệu đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm) đã được trao tận tay các công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Nhận phần quà do Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên trao tặng, chị Y Mướp-công nhân Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai-xúc động chia sẻ: “Tôi cảm ơn Đảng, Nhà nước, tổ chức Công đoàn, doanh nghiệp đã chăm lo người lao động khó khăn trong dịp Tết này”. Còn anh Lại Văn Lý-công nhân Công ty TNHH Thương mại Gia Khang thì bày tỏ: “Tôi đang hưởng mức lương 6 triệu đồng/tháng, vợ làm tạp vụ cho một cơ quan được hơn 2 triệu đồng/tháng. Thu nhập thấp trong khi gia đình phải trả tiền thuê nhà, nuôi 2 con ăn học nên cuộc sống còn khó khăn. Nhận được món quà Tết ý nghĩa, tôi thực sự xúc động”.



Ngày 12-1, tại huyện Chư Prông, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội đã đến thăm, tặng 100 suất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.



Trao đổi với P.V, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trần Lệ Nhung nhấn mạnh: “Những phần quà ý nghĩa từ chương trình “Tết sum vầy-Xuân gắn kết” góp phần hỗ trợ, động viên tinh thần đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn mỗi dịp Tết đến, xuân về. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc của cả hệ thống chính trị, tổ chức, cơ quan, đoàn thể và cộng đồng doanh nghiệp”. Được biết, trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc, LĐLĐ tỉnh đã trao tặng kinh phí hỗ trợ xây mới và sửa chữa 22 nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên, công nhân, lao động khó khăn về nhà ở với tổng số tiền 765 triệu đồng từ nguồn Quỹ Xã hội của LĐLĐ tỉnh.



Từ ngày 6-1 đến nay, Thường trực LĐLĐ tỉnh đã tổ chức chương trình “Tết sum vầy-Xuân gắn kết” tại 16 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Đối tượng được quan tâm là những trường hợp khó khăn do bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, thiên tai, bị chấm dứt hợp đồng lao động hay mất việc làm, giảm thu nhập và người lao động nhiều năm chưa có điều kiện về quê sum họp với gia đình trong dịp Tết Nguyên đán.



Cô Đặng Thị Mỹ Nga-giáo viên Trường Mầm non thị trấn Kon Dơng (huyện Mang Yang) chia sẻ: “Chồng tôi bị bệnh, 2 con còn nhỏ nên gia đình rất khó khăn. Tuy vậy, tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Món quà xuân này đến rất kịp thời, là nguồn động viên gia đình tôi trước thềm năm mới”.



Ông Đỗ Xuân Quý-Chủ tịch LĐLĐ TP. Pleiku-cho hay: Ngay từ tháng 11-2022, LĐLĐ thành phố đã lên kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, LĐLĐ thành phố tổ chức hội thi làm bánh, mứt truyền thống Xuân Quý Mão. Tất cả sản phẩm dự thi đều dành tặng đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó, LĐLĐ thành phố vận động các đơn vị, doanh nghiệp tặng quà Tết cho đoàn viên, công nhân; vận động các nguồn lực khác để có thêm kinh phí chăm lo Tết cho khoảng hơn 1.000 công nhân, lao động nghèo.



ĐINH YẾN