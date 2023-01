Khuyến cáo các biện pháp phòng cháy trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão

Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy khuyến nghị các hộ gia đình cần bảo đảm và duy trì các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy để loại trừ và giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy, nổ.



Hưng Yên: Hỏa hoạn tại hộ gia đình khiến 2 người tử vong

Kiểm tra hệ thống phòng cháy, chữa cháy. (Ảnh: TTXVN phát)



Để đảm bảo an toàn, phòng cháy, chữa cháy mùa hanh khô, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội đầu năm 2023, Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an) khuyến cáo thực hiện các biện pháp phòng tránh và xử lý khi không may hỏa hoạn xảy ra.



Để hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cháy, nổ và thiệt hại gây ra trong dịp này, Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khuyến cáo cần tổ chức tốt hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại chỗ; tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy, chữa cháy, nội quy, quy định về phòng cháy, chữa cháy trong sản xuất, kinh doanh đến cán bộ, công nhân viên, các hộ kinh doanh và khách hàng; thường xuyên và định kỳ tổ chức tự kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy để phát hiện và khắc phục kịp thời các nguy cơ gây cháy.



Các đơn vị xây dựng và củng cố hoạt động của lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại chỗ, trang bị phương tiện, huấn luyện nghiệp vụ để lực lượng này có khả năng phát hiện, báo cháy và dập tắt cháy ngay từ khi mới phát sinh; chuẩn bị phương án thoát nạn cho người và tài sản khi cháy xảy ra; tăng cường tuần tra, canh gác 24/24 giờ tại cơ sở và khu dân cư, đặc biệt là vào thời điểm ngoài giờ hành chính, ban đêm, ngày nghỉ để kịp thời phát hiện và dập tắt cháy ngay từ khi mới phát sinh.



Các hộ gia đình cần bảo đảm và duy trì các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy để loại trừ và giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy, nổ; trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ như bình chữa cháy xách tay, mặt nạ lọc độc, nước chữa cháy… và biết cách sử dụng những phương tiện này; chuẩn bị các phương án thoát nạn và hướng dẫn cho các thành viên trong gia đình cùng biết; cẩn trọng khi sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thắp hương thờ cúng, đốt vàng mã, sử dụng các thiết bị sinh nhiệt như bóng điện tròn, bàn là, bếp điện, thiết bị sưởi ấm…



Các gia đình không để các vật liệu dễ cháy gần nguồn lửa, nguồn nhiệt; trước khi rời khỏi nhà và trước khi đi ngủ phải kiểm tra nơi đun nấu, nơi thờ cúng, tắt các thiết bị điện không cần thiết.



Các khu dân cư mật độ cao, tập trung nhiều nhà có nguy cơ cao xảy ra cháy, Ủy ban nhân dân địa phương cần nghiên cứu, tìm hiểu để nắm nhiệm vụ và trách nhiệm đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; tổ chức thành lập và vận động quần chúng nhân dân tham gia đội dân phòng và xây dựng các phương án chữa cháy tại các khu dân cư; tổ chức cho đội dân phòng tham gia thực tập giải quyết các tình huống giả định cháy...



Theo thống kê, hằng năm có khoảng 50% tổng số vụ cháy xảy ra tại các hộ gia đình. Nguyên nhân gây cháy chủ yếu là do người dân bất cẩn trong việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt (đun nấu, thắp hương thờ cúng, đốt vàng mã…), chất dễ cháy (xăng dầu, gas, cồn, hóa chất…), sử dụng điện (hệ thống điện, thiết bị điện) không an toàn… Do đó, cơ quan ông an khuyến cáo người dân, các hộ gia đình cần nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy.



Khi xảy ra cháy, người dân phải nhanh chóng báo động cho mọi người xung quanh; nhanh chóng ngắt nguồn điện; sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu (như bình chữa cháy xách tay, họng nước chữa cháy vách tường, chăn chiên…) đồng thời gọi ngay số điện thoại 114 báo cho lực lượng ảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, đồng thời tích cực tổ chức chữa cháy, cứu người bị nạn.

