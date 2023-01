Chư Sê đẩy mạnh tuyên truyền tác hại của rượu bia

(GLO)- Trước Tết Nguyên đán 2023, lực lượng Công an huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) phối hợp với hệ thống chính trị cơ sở, người có uy tín đẩy mạnh tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, nhất là tác hại của việc sử dụng rượu, bia đối với người tham gia giao thông.

Khi tuyên truyền về tác hại của rượu, bia đối với người tham gia giao thông, ông Rơ Lan Hoang-Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Tao Ròng 2 (xã Ia Pal) đã dẫn chứng vụ tai nạn thương tâm do đối tượng Siu Quyền (SN 2003, trú tại xã Dun, huyện Chư Sê) gây ra làm 2 người tử vong. Ông Hoang cho hay: “Mình tuyên truyền kiểu “mưa dầm thấm lâu” để thanh-thiếu niên trong làng hiểu được nguy cơ tai nạn khi đã uống rượu, bia mà còn điều khiển xe máy lưu thông trên đường. Tai nạn giao thông không những gây nguy hại đến tính mạng của bản thân và người khác mà còn phải chịu đền bù thiệt hại, bị pháp luật xử lý”.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Công-Chủ tịch UBND xã Al Bá thì cho biết: Để phòng ngừa tình trạng thanh-thiếu niên uống rượu, bia quá đà rồi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, Đảng ủy xã chỉ đạo các đoàn thể và hệ thống chính trị thôn, làng lồng ghép các nội dung tuyên truyền về tác hại của rượu, bia vào các cuộc họp. Mặt khác, lực lượng Công an xã tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) nhằm nâng cao nhận thức của người dân, hạn chế tình trạng sử dụng công nông để chở người từ làng này sang làng khác uống rượu; đồng thời lập danh sách, tổ chức gọi hỏi răn đe các thanh-thiếu niên càn quấy, hay uống rượu, bia rồi chạy xe máy rồ ga, nẹt pô gây mất an ninh trật tự.

Tương tự, ông Phạm Ngọc Thanh-Chủ tịch UBND xã Kông Htok-thông tin: Chính quyền xã xây dựng kế hoạch tuyên truyền trong cán bộ, công chức, viên chức, học sinh trên địa bàn xã, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số nhằm huy động sự tham gia của người dân vào công tác bảo đảm TTATGT. Trong đó, bám sát chủ đề “Đã uống rượu, bia-Không lái xe”, tập trung tuyên truyền về Luật Phòng-chống tác hại của rượu, bia; các hành vi là nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông như: vi phạm nồng độ cồn, chở quá số người quy định, lạng lách, đánh võng, đi không đúng phần đường, làn đường quy định, chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ. “Chúng tôi lựa chọn các thôn, làng phức tạp về TTATGT để tổ chức các buổi tuyên truyền trực tiếp. Đồng thời, kiên quyết xử phạt vi phạm hành chính, lấy xử phạt là một trong những hình thức tuyên truyền hiệu quả nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông”-Chủ tịch UBND xã Kông Htok nhấn mạnh.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông-Trật tự huyện Chư Sê tuyên truyền cho thanh-thiếu niên xã Ia Pal về tác hại của việc sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông. Ảnh: Minh Phương

Cùng với việc đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, lực lượng Công an huyện Chư Sê còn phối hợp chặt chẽ với hệ thống chính trị cơ sở, người có uy tín, trưởng thôn, già làng để tuyên truyền về sự nguy hiểm khi điều khiển phương tiện trong tình trạng say xỉn. Bằng cách chủ động tiếp cận, linh động trong triển khai các biện pháp tuyên truyền, ý thức chấp hành pháp luật của phần lớn người dân khi tham gia giao thông đã dần có sự chuyển biến tích cực.

Trao đổi về vấn đề này, Đại úy Tô Hùng Cường-cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện Chư Sê) cho hay: Vào dịp lễ, Tết, lực lượng Công an huyện thường xuyên phối hợp với Công an các xã, thị trấn, hệ thống chính trị ở các thôn, làng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ và phòng tránh tác hại của việc sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. “Sự chuyển biến tích cực về nhận thức của bà con, nhất là thanh-thiếu niên trong vùng dân tộc thiểu số là điều hết sức phấn khởi. Khi tất cả người dân cùng chung sức, đồng lòng thì TNGT sẽ từng bước được kiềm chế, kéo giảm bền vững”-Đại úy Cường nói.