Chia sẻ khó khăn với người dân 2 xã biên giới Ia Grai

(GLO)- “Dân vận khéo-Kết nối biên cương” là chương trình do Ban Dân vận Thành ủy TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức tại huyện Ia Grai. Những ngôi nhà, công trình, phần quà ý nghĩa đã được trao tận tay các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn và cụm dân cư 2 xã biên giới Ia O, Ia Chía, góp phần lan tỏa yêu thương trong những ngày giáp Tết.





Cầm trên tay giỏ quà nhu yếu phẩm “Dân vận khéo-Nghĩa tình quân dân” và tấm bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí 50 triệu đồng xây dựng “Ngôi nhà dân vận khéo-Nghĩa tình biên cương”, chị Ksor Yớt (làng Bi, xã Ia O) nở nụ cười hạnh phúc. Cô con gái 5 tuổi Ksor Thoát đứng cạnh bên cũng không giấu được niềm vui. Vợ chồng chị Yớp nuôi 3 người con. Gia đình chỉ 2 sào lúa và 1 sào điều. Vì vậy, vợ chồng chị phải thuê thêm 2 sào đất của người dân trong làng (4 triệu đồng/năm) để trồng mì. Tuy nhiên, dù 2 vợ chồng đã dành dụm, tích góp nhiều năm cũng không đủ tiền để làm lại ngôi nhà đã xuống cấp. Chị Yớp cho hay: “Ngôi nhà mình đang ở do bố mẹ để lại. Mình sẽ dùng tiền tiết kiệm của gia đình cùng với tiền hỗ trợ để xây lại ngôi nhà mới khang trang”.

Đại diện Ban Dân vận Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, Ban Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai và chính quyền địa phương cắt băng khánh thành, bàn giao các trụ điện pin năng lượng mặt trời cho cụm dân cư làng Bi, xã Ia O, huyện Ia Grai. Ảnh: Anh Huy



Còn chị Rơ Châm Biết (làng Bía, xã Ia Chía) thì rưng rưng xúc động: “Cảm ơn địa phương, đoàn công tác TP. Hồ Chí Minh đã quan tâm, giúp gia đình có kinh phí sớm xây dựng lại ngôi nhà. Có nhà ở ổn định, vợ chồng mình yên tâm lao động sản xuất và cố gắng vươn lên thoát nghèo”.



Ngoài 5 “Ngôi nhà dân vận khéo-Nghĩa tình biên cương”, đoàn công tác Ban Dân vận Thành ủy TP. Hồ Chí Minh còn trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa tại 2 xã như: 3.000 lá cờ Tổ quốc; 60 giỏ quà nhu yếu phẩm gửi đến các gia đình chính sách, hộ dân tộc thiểu số nghèo; 3.000 cuốn tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, đoàn còn bàn giao 10 trụ điện pin năng lượng mặt trời cho cụm dân cư làng Bi (xã Ia O), 200 túi thuốc an sinh cho Trung tâm Y tế huyện Ia Grai và hỗ trợ một số vật dụng cho Đồn Biên phòng Ia O, Đồn Biên phòng Ia Chía.



Đón nhận giỏ quà và 500 ngàn đồng tiền mặt, ông Rơ Châm Loát (làng Kloong, xã Ia O) bộc bạch: “Tất cả đều cần thiết nên bà con rất quý. Mình cảm ơn đoàn công tác vì đã quan tâm, hỗ trợ vào lúc này”. Còn ông Ksor Bơng-Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Bi thì phấn khởi nói: “Trước đây, một số hộ dân tự bỏ tiền lắp bóng điện đường trước nhà nhưng không duy trì được vì chi phí cao. Nay thì bà con có điện đường thắp sáng, lưu thông thuận tiện buổi tối, lại không tốn chi phí. Có điện thắp sáng trên đường làng sẽ góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương”.



Theo Phó Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Lành: Hiện nay, cuộc sống của người dân các xã biên giới vẫn còn nhiều khó khăn. Những phần quà, việc làm thiết thực của đoàn công tác là nguồn động viên rất lớn đối với người dân trong dịp Tết, góp phần cùng địa phương chăm lo đời sống nhân dân để không ai bị bỏ lại phía sau.



Bà Nguyễn Thị Bạch Mai-Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy TP. Hồ Chí Minh-chia sẻ: “Tổng kinh phí tổ chức các hoạt động là 650 triệu đồng do Ban Dân vận Thành ủy TP. Hồ Chí Minh phối hợp vận động từ nhiều nguồn khác nhau. Thông qua chương trình, chúng tôi mong muốn chia sẻ một phần khó khăn, đem đến một cái Tết vui tươi, đầm ấm cho cán bộ, chiến sĩ và người dân trên địa bàn. Quà tặng tuy không lớn nhưng là tấm lòng, là sự tri ân, tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang TP. Hồ Chí Minh gửi đến cán bộ, chiến sĩ và bà con. Qua đó, chúng tôi muốn góp phần tuyên truyền, bồi đắp tinh thần yêu nước, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trên khu vực biên giới tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.



ANH HUY