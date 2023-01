Các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp tỉnh chi gần 8 tỷ đồng thực hiện an sinh xã hội

(GLO)- Khối thi đua các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp tỉnh Gia Lai vừa tổng kết năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Các đơn vị trong khối thi đua ký kết giao ước năm 2023. Ảnh: Hà Đức Thành

Khối thi đua các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp tỉnh gồm 13 đơn vị sản xuất kinh doanh, trong đó có 4 công ty cao su, 8 công ty cà phê và 1 công ty chè. Năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, thời tiết không thuận lợi nhưng các đơn vị đã nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ, mức lương của người lao động tăng so với năm trước; trong đó, các công ty cà phê đạt mức lương bình quân hơn 6 triệu đồng/người/tháng, khối công ty cao su gần 7,9 triệu đồng/người/tháng, Công ty chè Biển Hồ 8,5 triệu đồng/người/tháng. Đặc biệt, trong năm các đơn vị đã đóng góp gần 8 tỷ đồng để thực hiện công tác an sinh xã hội như xây nhà mái ấm công đoàn, nhà tình thương cho công nhân, các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn tỉnh; tặng quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách.

Tại hội nghị, các đơn vị trong khối đã thảo luận và thống nhất ký kết giao ước thi đua năm 2023 với 10 nội dung, chủ yếu tập trung vào các hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập cho người lao động và hỗ trợ địa phương thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và hoạt động an sinh xã hội.