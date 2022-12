Quảng Ngãi: Khởi tố nhân viên y tế bắt giữ một giáo viên để đòi nợ  

Cơ quan CSĐT Công an H.Ba Tơ (Quảng Ngãi) đã khởi tố nữ nhân viên y tế ở Trạm y tế xã Ba Động, H.Ba Tơ về hành vi bắt giữ một giáo viên để đòi nợ.





Tối 5.12, lãnh đạo Công an H.Ba Tơ (Quảng Ngãi) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an H.Ba Tơ đã khởi tố bà Tăng Hà Dung (36 tuổi) trú thôn Trường An, xã Ba Động, H.Ba Tơ, là nữ nhân viên y tế ở Trạm y tế xã Ba Động, về hành vi bắt giữ người trái pháp luật để đòi nợ.





Bà Tăng Hà Dung. Ảnh Công an huyện Ba Tơ



Trước đó, chị P.T.C (29 tuổi) ở xã Ba Vinh, H.Ba Tơ, là giáo viên tiểu học trên địa bàn huyện, có vay mượn tiền lãi suất cao của nhiều người, trong đó có gia đình bà Dung.



Vì vậy bà Dung cùng một số người khống chế, đe dọa, buộc chị C. viết giấy nợ và đưa lên ô tô di chuyển qua nhiều địa phương ở tỉnh Quảng Ngãi như TX.Đức Phổ, TP.Quảng Ngãi và H.Ba Tơ trong nhiều giờ đồng hồ.



Nhận được tin báo, Công an H.Ba Tơ đã kịp thời giải cứu nạn nhân. Hiện vụ việc đang được Công an H.Ba Tơ tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Hải Phong (TNO)