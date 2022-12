Pleiku: 7 cơ sở dịch vụ thẩm mỹ bị phạt 195 triệu đồng

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 cơ sở dịch vụ thẩm mỹ trên địa bàn TP. Pleiku với tổng số tiền 195 triệu đồng.

7 cơ sở bị xử phạt gồm: Cơ sở làm đẹp Ngọc Hường (47 Nguyễn Tất Thành); Viện thẩm mỹ 175 Sài Gòn (289 Phạm Văn Đồng); Viện thẩm mỹ Korea Clinic (238A Nguyễn Tất Thành); Spa Thảo Xinh (61 Hai Bà Trưng); Thẩm mỹ viện Việt Đức (116 Hai Bà Trưng), Viện thẩm mỹ Sài Gòn Gold (38 Lý Tự Trọng) và Cơ sở dịch vụ thẩm mỹ Võ Hiền (410/15 Lý Thái Tổ).

Đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm tra đột xuất và phát hiện vi phạm tại Cơ sở dịch vụ thẩm mỹ Võ Hiền (410/15 Lý Thái Tổ, TP. Pleiku). Cơ sở này đã bị xử phạt hành chính số tiền 40 triệu đồng. Ảnh: Như Nguyện

Trước đó, Đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Y tế thành lập gồm: Thanh tra Sở Y tế, Phòng Nghiệp vụ Y, Phòng PA03 Công an tỉnh đã phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra hoạt động hành nghề khám bệnh chữa bệnh, phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ và các cơ sở dịch vụ thẩm mỹ trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Từ ngày 23-11 đến 2-12, qua kiểm tra đột xuất 14 cơ sở kinh doanh dịch vụ thẩm mỹ tại TP. Pleiku, đoàn kiểm tra đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với 7 cơ sở nêu trên.

Qua kiểm tra, hầu hết các cơ sở dịch vụ thẩm mỹ có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Chủ cơ sở, nhân viên tại các cơ sở hoạt động dịch vụ thẩm mỹ được học qua lớp đào tạo phun, xăm, chăm sóc da mặt và được cấp giấy chứng nhận. Điều kiện cơ sở vật chất tương đối đảm bảo, dụng cụ, vật tư, trang thiết bị phù hợp với phạm vi hoạt động của cơ sở.

Đoàn Kiểm tra tại Viện Thẩm mỹ Korea Clinic (238A Nguyễn Tất Thành. TP. Pleiku). Ảnh: Như Nguyện

Tuy nhiên, một số cơ sở dịch vụ thẩm mỹ còn có các hành vi vi phạm: Cung cấp dịch vụ thẩm mỹ chưa có văn bản thông báo đáp ứng đủ điều kiện cung cấp dịch vụ thẩm mỹ gửi về cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người (phẫu thuật, thủ thuật, các can thiệp có tiêm, chích, bơm, chiếu tia, sóng, đốt hoặc các can thiệp xâm lấn khác) làm thay đổi màu sắc da, hình dạng, cân nặng, khiếm khuyết của các bộ phận trên cơ thể (da, mũi, mắt, môi, khuôn mặt, ngực, bụng, mông và các bộ phận khác trên cơ thể người), xăm, phun, thêu trên da có sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm tại các cơ sở không phải là bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ hoặc phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác có phạm vi hoạt động chuyên môn về chuyên khoa thẩm mỹ; cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Theo Sở Y tế, tính đến ngày 30-11-2022, trên địa bàn tỉnh chỉ có 2 Phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ và 4 cơ sở dịch vụ thẩm mỹ đã thực hiện việc đăng ký hoạt động theo quy định tại Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 1-7-2016 của Chính phủ quy định cấp Chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh chữa bệnh và Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12-11-2018 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

NHƯ NGUYỆN