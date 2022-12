Học kỹ năng giải quyết mâu thuẫn trong hôn nhân  

Thời gian gần đây, các vụ án giết người vì tình xảy ra ở nhiều địa phương trên cả nước.

Người viết mới đây cũng tham dự đưa tin TAND TP.Đà Nẵng xét xử sơ thẩm, tuyên phạt tài xế Văn Quý Đạt (35 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) 21 năm tù về tội giết người và cố ý làm hư hỏng tài sản.



Đạt và vợ ly hôn nhưng vẫn chung sống. Khi thấy vợ ôm eo tình địch ngoài đường, Đạt tông thẳng ô tô vào xe máy họ đang đi, tổng cộng 4 lần tông tới tông lui cán qua vợ và tình địch, gây thương tích nghiêm trọng.



Văn Quý Đạt bị tuyên phạt 21 năm tù trong vụ đâm xe tới lui 4 lần để cán vợ và tình địch. Ảnh: V.T





Người viết nhớ lại lời ông bà dạy “hôn nhân, điền thổ, vạn cổ thâm thù”, không phải cổ xúy tránh né kết hôn, mà nhằm cảnh báo sự phức tạp và cần sự chuẩn bị nghiêm túc trước khi cả hai về một nhà.



Trong khi đó, một bộ phận giới trẻ “yêu cuồng, sống vội”, trọng hình thức, vật chất, lười tư duy và nuôi dưỡng tâm hồn. Dù có nhiều lớp kỹ năng học làm vợ chồng, làm cha mẹ tiền hôn nhân, nhưng tỷ lệ theo học vẫn quá thấp so với dân số trong độ tuổi lập gia đình.



Nhiều năm theo dõi lĩnh vực tòa án, người viết nhận thấy, các vụ ly hôn với độ tuổi ngày càng trẻ; thời gian chung sống ngắn ngủi và phần nhiều do cả hai thiếu kỹ năng giải quyết xung đột. Có nhiều lý do dẫn đến ly hôn rất đơn giản, thậm chí ngớ ngẩn, mà tòa với vai trò hòa giải nhiều khi phải ngao ngán.



Đó cũng là thực trạng chung của các vụ ly hôn, bởi những mâu thuẫn nhỏ nhặt tích tụ thời gian dài nhưng vợ chồng thiếu kỹ năng giải quyết.



Do đó, cần giáo dục kỹ năng này cho giới trẻ. Để căn cơ, cần đưa vào nhà trường giờ ngoại khóa cho học sinh học cách giải quyết mâu thuẫn, ứng xử xã hội, tránh xa các hành vi tiêu cực… Sinh viên hay giới trẻ ở khu dân cư, trong độ tuổi lập gia đình, cũng cần vai trò đoàn thể với các hoạt động đào tạo kỹ năng thiết thực như: giải quyết xung đột cuộc sống hôn nhân. “Gia đình là tế bào của xã hội”, gia đình - tế bào có tốt thì cơ thể - xã hội mới khỏe mạnh.

Theo Văn Minh (TNO)