Hỗ trợ 3,5 triệu đồng cho gia đình cháy nhà tại xã Hà Tây

(GLO)- Thông tin từ UBND xã Hà Tây (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) cho biết, ngày 22-12, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cùng các ban ngành, đoàn thể huyện đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho gia đình ông Ưng (làng Kon Sơ Bai) 3,5 triệu đồng giúp gia đình vượt qua khó khăn trước mắt.

Đại diện ban ngành, đoàn thể huyện, xã trao hỗ trợ cho gia đình ông Ưng tại làng Kon Sơ Bai, xã Hà Tây. Ảnh: Phan Anh

Theo đó, vào khoảng 6 giờ 15 phút, ngày 21-12, do thời tiết lạnh, gia đình ông Ưng đốt lửa sưởi ấm ở phía hông nhà. Do bất cẩn, ngọn lửa cháy bén vào can xăng làm lửa bùng cháy thiêu rụi cả căn nhà sàn. Rất may không thiệt hại về người, ước tính tổng thiệt hại khoảng 25 đồng.

Được biết, gia đình ông Ưng thuộc diện hộ nghèo ở xã. Sau khi nhận được tin báo về vụ việc, UBND xã đã huy động các lực lượng đến tham gia chữa cháy, di chuyển đồ đạc, vật dụng gia đình ra khỏi đám cháy; phối hợp với các ban ngành, đoàn thể của xã đến thăm hỏi, động viên và huy động các lực lượng, bà con trên địa bàn giúp đỡ ngày công, hỗ trợ vật liệu làm lại cho gia đình 1 căn nhà tạm, dần ổn định cuộc sống.