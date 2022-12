Đà Nẵng: Tạm giữ hình sự nghi phạm tống tiền một gia đình đang tìm kiếm con gái mất tích  

Đọc tin trên mạng xã hội về một gia đình tìm kiếm con gái 11 tuổi mất tích, C. liền nhắn tin tống tiền, đòi gia đình chuyển khoản thì sẽ cung cấp thông tin về con gái.





Ngày 3.12, Công an Q.Sơn Trà tạm giữ hình sự P.V.C (25 tuổi, ngụ xã Hoà Nhơn, H.Hòa Vang, cùng TP.Đà Nẵng) để tiếp tục điều tra hành vi tống tiền gia đình tìm kiếm con gái mất tích sau buổi học ở trường.



Trước đó, lúc 2 giờ 30 phút ngày 2.12, anh N.V.L (38 tuổi, ngụ P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà) đến công an trình báo về việc con gái anh là bé gái N.T.T (11 tuổi) mất tích.



Theo gia đình, chiều 1.12, em T. đi học phụ đạo tại một trường THCS trên địa bàn. Tuy nhiên, dù trường cho học sinh nghỉ từ 17 giờ 30 phút chiều 1.12 nhưng đến tối khuya gia đình vẫn chưa thấy cháu về.





C. bị tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi tống tiền. Ảnh: Văn Tiến



Trong lúc anh L. và gia đình đi tìm khắp nơi nhưng con gái vẫn mất liên lạc thì anh bất ngờ nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ với nội dung yêu cầu chuyển khoản vào một số tài khoản của Ngân hàng Vietcombank tên Đặng Quốc Khánh số tiền 500.000 đồng, để được cung cấp thông tin về con gái.



Lúc này, cả nhà anh L. đều rất hoang mang nhưng không làm theo yêu cầu của người lạ mà trình báo công an.



Thấy gia đình không phản hồi, đối tượng tiếp tục nhắn tin ra “tối hậu thư” trong vòng 5 phút phải chuyển khoản 1 triệu đồng, nếu không sẽ tắt máy, cắt đứt liên lạc.



Công an Q.Sơn Trà đã báo Công an TP.Đà Nẵng huy động các đơn vị nghiệp vụ, truy tìm manh mối.



Trong sáng 2.12, công an xác định bé T. đang ở nhà bạn chơi nên đã mời gia đình đến đón về. Đồng thời Công an TP.Đà Nẵng cũng truy bắt được P.V.C.



Theo khai nhận, C. đọc được thông tin tìm kiếm con gái mất tích trên mạng xã hội, lại túng tiền nên nảy sinh ý định tống tiền gia đình bằng cách nhắn tin đòi chuyển khoản sẽ cung cấp thông tin của con gái anh L. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra.

Theo Văn Tiến (TNO)