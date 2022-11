Xét tặng các danh hiệu văn hóa: Đảm bảo chính xác, thực chất

(GLO)- Xét tặng các danh hiệu văn hóa chính là sự cụ thể hóa những thành quả đạt được trong quá trình triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Vì vậy, hoạt động bình xét, công nhận các danh hiệu này cần đảm bảo sự chính xác, thực chất.

Những năm qua, làng Krăi (xã Kon Gang, huyện Đak Đoa) thực hiện khá tốt việc xét tặng các danh hiệu văn hóa hàng năm. Theo ông Mrach-Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Krăi, ngay từ đầu năm, làng hướng dẫn các hộ dân đăng ký danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Trên cơ sở đó, khoảng tháng 10 và tháng 11 hàng năm thì tổ chức chấm điểm, xét tặng.

“Đầu năm 2022, 82 hộ dân làng Krăi đăng ký danh hiệu xây dựng “Gia đình văn hóa”. Trên cơ sở chấm điểm theo các tiêu chí chung, 100% hộ đăng ký đều đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Trong đó, 32 hộ giữ danh hiệu “Gia đình văn hóa” 5 năm liền, 30 hộ giữ danh hiệu 4 năm, 16 hộ giữ danh hiệu 3 năm và 4 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” 1 năm. Làng đề nghị cấp trên công nhận danh hiệu “Làng văn hóa” 5 năm liền”-ông Mrach chia sẻ.

Là một trong những hộ 5 năm liên tục đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, ông Mlaih (làng Krăi) bày tỏ: “Trước đây, gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo. Vợ chồng thường xuyên có những bất đồng quan điểm trong cuộc sống. Đầu năm 2018, gia đình tôi mạnh dạn đăng ký danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Từ đó, vợ chồng quyết tâm thay đổi từ việc nuôi dạy con cái đến phát triển kinh tế. Đến cuối năm 2018, gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” và đến cuối năm 2019 thì ra khỏi danh sách hộ nghèo. Từ đó tới nay, gia đình tôi luôn tích cực tham gia các phong trào tại địa phương, đồng thời vận động bà con xây dựng gia đình hạnh phúc, giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm”.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Phú (thị xã An Khê) tặng giấy khen cho các gia đình tiêu biểu ở tổ dân phố 15 có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2022. Ảnh: Đinh Yến

Ngay từ đầu năm, 100% hộ dân thuộc tổ dân phố 15 (phường An Phú, thị xã An Khê) đều đăng ký bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa”, tổ đăng ký danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa”. Cuối tháng 10-2022, Hội đồng bình xét họp xét từng hộ trên cơ sở các tiêu chí theo quy định của Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch. Ông Lê Văn Cư-Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố 15-cho hay: Qua bình xét, 90% số hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Số gia đình không đạt danh hiệu là do ít tham gia hội họp, không đóng góp các khoản vận động, một số hộ có con em mắc các tệ nạn xã hội, vợ chồng không hòa thuận. “Đối với những trường hợp này, chúng tôi tiếp tục tuyên truyền bằng nhiều hình thức để các hộ dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; nuôi dạy con ngoan, xây dựng gia đình hạnh phúc, chăm lo phát triển kinh tế, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động tại địa phương”-ông Cư nhấn mạnh.

Bà Huỳnh Thị Thanh Trúc-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phường An Phú-nhìn nhận: Hàng năm, các tổ dân phố, khu dân cư căn cứ các tiêu chí để bình xét, công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” đảm bảo thực chất, rõ ràng. Những tiêu chí, tiêu chuẩn phải cụ thể, bám sát tình hình, đặc điểm địa phương, tránh hình thức, chạy theo thành tích. Từ cơ sở đó, UBND phường đã trao giấy công nhận tổ dân phố 15 đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự năm 2022. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Phú tặng giấy khen cho 7 gia đình có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Ông Ngô Tuyến-Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa gia đình (Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch) thông tin: Từ trung tuần tháng 11-2022, các địa phương tiến hành thẩm định và xét duyệt danh hiệu văn hóa, kết quả sẽ được công bố vào cuối tháng 11. Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp cần tiếp tục đưa nhiệm vụ, chỉ tiêu xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” vào nghị quyết của cấp ủy Đảng, kế hoạch của chính quyền để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, gắn việc thực hiện phong trào với chương trình xây dựng nông thôn mới nhằm nâng cao hơn nữa các tiêu chí xét tặng các danh hiệu văn hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.