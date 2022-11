Tuyên truyền hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

(GLO)- Ngày 15-11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai có Công văn số 831-CV/BTGTU về tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng "Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông" năm 2022.

Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Phú Thiện thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân tử vong do TNGT ở xã Ia Peng. Ảnh: Văn Ngọc

Theo đó, căn cứ Kế hoạch số 119/KH-BATGT ngày 7-11-2022 của Ban An toàn giao thông tỉnh về tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị tâp trung tuyên truyền phổ biến rộng rãi mục đích, ý nghĩa của sự kiện tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông (TNGT), những đau thương, mất mát do TNGT, những địa chỉ cần được giúp đỡ và sự chia sẻ của xã hội. Cảnh báo các hậu quả nghiêm trọng của TNGT, các nguy cơ, nguyên nhân gây tai nạn mô tô, xe gắn máy, các biện pháp phòng tránh tai nạn mô tô, xe gắn máy, từ đó nâng cao trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT), văn hóa giao thông, những cử chỉ, hành động đẹp cần biểu dương của người tham gia giao thông. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức của toàn dân trong việc chấp hành pháp luật trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) để phòng tránh TNGT; nâng cao tinh thần trách nhiệm của các lực lượng làm công tác bảo đảm TTATGT, góp phần thực hiện mục tiêu giảm TNGT năm 2022.

Đồng thời, kêu gọi sự chung tay, góp sức của cả cộng đồng trong việc đẩy lùi TNGT; giúp đỡ, chia sẻ từ cộng đồng về những tổn thất, mất mát, khó khăn của các nạn nhân, gia đình nạn nhân TNGT. Tổ chức thăm hỏi, có hình thức hỗ trợ các nạn nhân, gia đình các nạn nhân tử vong vì TNGT có hoàn cánh khó khăn trên địa bàn.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng các thông điệp, khẩu hiệu tuyên truyền như: “Tính mạng con người là trên hết!”; “Đã uống rượu, bia không lái xe!”; “Tuân thủ quy định về tốc độ!”; “Không phóng nhanh, vượt ẩu”; “Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện”; “Thắt dây an toàn khi đi trên xe ô tô!”; “Không sử dụng điện thoại khi lái xe!”; “Đi đúng phần đường, làn đường!”.