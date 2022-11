TP. Pleiku có 13 mô hình Phòng cháy-chữa cháy tại các khu dân cư

(GLO)- Ngày 26-11, UBND phường Hoa Lư (TP. Pleiku) tổ chức ra mắt mô hình "Tổ liên gia an toàn phòng cháy-chữa cháy” tại hẻm 154 Lê Lợi (tổ dân phố 5)-khu vực có nhà ở kết hợp kinh doanh, nhà ở riêng lẻ liền kề nhau. Đây là mô hình thứ 13 về phòng cháy-chữa cháy tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố.





Tham gia Tổ liên gia an toàn Phòng cháy-chữa cháy (PCCC), các hộ dân đã trang bị bình chữa cháy, chuông báo cháy, các dụng cụ phá dỡ thông thường như thang dây, búa, kìm cộng lực... Đồng thời được hướng dẫn kiến thức, kỹ năng PCCC, được cấp phát tài liệu hướng dẫn công tác PCCC trong gia đình, tải app 114 báo cháy...

Các hộ gia đình thuộc "Tổ liên gia an toàn phòng cháy-chữa cháy" được tập huấn sử dụng phương tiện PCCC. Ảnh: Bá Bính





Thực tế cho thấy, nhiều vụ cháy, nổ được người dân kịp thời phát hiện và sử dụng các phương tiện chữa cháy ban đầu để chữa cháy đã mang lại hiệu quả cao, hạn chế thiệt hại về người và tài sản, tránh gây cháy lớn trước khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến nơi. Tính riêng trên địa bàn TP. Pleiku từ đầu năm đến nay đã xảy ra 4 vụ cháy, tổng thiệt hại về tài sản khoảng 340 triệu đồng.



Tại các khu dân cư người dân sống tập trung, nhà cửa san sát nhau, không đảm bảo an toàn cho việc PCCC. Vì vậy, việc thành lập, nhân rộng các mô hình PCCC tại các khu dân cư là điều cần thiết và đang được các xã, phường trên địa bàn TP. Pleiku triển khai thực hiện.



Đến nay, trên địa bàn TP. Pleiku đã có 7 mô hình "Tổ liên gia an toàn phòng cháy-chữa cháy” và 6 “Khu dân cư an toàn về PCCC” được thành lập tại các khu dân cư, tổ dân phố và thôn, làng.



Sau khi ra mắt các mô hình, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP. Pleiku trực tiếp kiểm tra việc vận hành hệ thống chữa cháy di động, bên cạnh đó, thường xuyên nhắc nhở các hộ gia đình nâng cao ý thức phòng ngừa cháy nổ trong sinh hoạt hàng ngày, kinh doanh mua bán, qua đó nhằm nâng cao ý thức của người dân trong công tác PCCC, hạn chế tối đa các thiệt hại do cháy gây ra.



BÁ BÍNH