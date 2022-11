Thăm, tặng quà các gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại Ia Pa

(GLO)- Chiều 20-11, Ban An toàn giao thông huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đã đến thăm và trao quà hỗ trợ cho 9 gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông (TNGT) tại 6 xã gồm Ia Ma Rơn, Kim Tân, Chư Răng, Pờ Tó, Chư Mố, Ia Kdăm nhân Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT.





Đại diện Ban An toàn giao thông huyện tặng quà cho gia đình nạn nhân T.Đ.V. tại thôn Bình Tây, xã Chư Răng. Ảnh: Mai Linh

Đến thăm các gia đình có nạn nhân gồm: em R.L.T. (SN 2005, thôn H’ Bel, xã Ia Kdăm); em K.X. (SN 2006, thôn Blôm, xã Kim Tân); em Đ.T. (SN 1990 thôn 5, xã Pờ Tó); em S.L. (SN 1990 thôn Apa H’Trông, xã Chư Mố); em T.Đ.V. (SN 1992 thôn Bình Tây, xã Chư Răng); em S.Ng. (SN 2003, buôn Sô Bah Leng, xã Ia Ma Rơn); R.Th. (SN 2003 thôn Ama San, xã Ia Ma Rơn); em K.Q (SN 1994, thôn Ama San, xã Ia Ma Rơn); anh K.Ph. (SN 1991, thôn Đak Chá, xã Ia Ma Rơn).

Đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi, bày tỏ sự đồng cảm, chia sẻ trước nỗi đau mất người thân do tai nạn giao thông và động viên các gia đình tiếp tục cố gắng vượt qua nỗi đau. Đồng thời, thể hiện mong muốn, thuyết phục chính những người thân của các nạn nhân sẽ trở thành những tuyên truyền viên hiệu quả nhất trong cộng đồng, nâng cao ý thức, văn hóa giao thông cho mọi người, qua đó góp phần giảm thiểu TNGT trên địa bàn huyện trong thời gian tới.



Dịp này, đoàn trao tặng mỗi gia đình 1 suất quà trị giá 1 triệu đồng/suất.



MAI LINH