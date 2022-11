(GLO)- Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 119/KH-BATGT về tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2022.

Lãnh đạo Ban ATGT tỉnh và TP. Pleiku thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân tại nạn giao thông ở xã Chư Á. Ảnh: Bá Bính

Theo đó, thông qua hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông (TNGT) Ban An toàn giao thông tỉnh cảnh báo cho toàn xã hội về thảm họa TNGT, các nguyên nhân và nguy cơ gây TNGT. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức của toàn dân trong việc chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) để phòng tránh TNGT; nâng cao tinh thần trách nhiệm của các lực lượng làm công tác bảo đảm TTATGT, góp phần thực hiện mục tiêu giảm TNGT năm 2022.

Đồng thời, kêu gọi sự giúp đỡ, chia sẻ từ cộng đồng chung tay nhằm giảm tổn thất, mất mát, khó khăn của các nạn nhân, gia đình nạn nhân TNGT. Bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tạo được sự quan tâm, chú ý của toàn xã hội vì mục tiêu ATGT; phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức hoạt động.

Các hoạt động chính gồm: Từ ngày 26-10 đến 20-11-2022, các sở, ngành, đơn vị, địa phương tập trung tuyên truyền, phổ biến rộng rãi mục đích, ý nghĩa của sự kiện tưởng niệm nạn nhân tử vong do TNGT, những đau thương, mất mát do TNGT những địa chỉ cần được giúp đỡ và sự chia sẻ của xã hội. Cảnh báo các hậu quả nghiêm trọng của TNGT, các nguy cơ, nguyên nhân gây tai nạn mô tô, xe gắn máy, các biện pháp phòng tránh tai nạn mô tô, xe gắn máy, từ đó nâng cao trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật TTATGT, văn hóa giao thông; những cử chỉ, hành động đẹp cần biểu dương của người tham gia giao thông.

Thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân TNGT các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh, Ban An toàn giao thông cấp huyện tổ chức thăm hỏi, động viên và có phương thức giúp đỡ phù hợp các gia đình nạn nhân TNGT có hoàn cảnh khó khăn, ưu tiên gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Ban An toàn giao thông tỉnh đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan và địa phương triển khai thực hiện các nội dung hoạt động theo Kế hoạch này. Lựa chọn, lập danh sách, tổ chức thăm hỏi, động viên 10 gia đình nạn nhân tử vong do TNGT, nạn nhân TNGT có hoàn cảnh khó khăn, ưu tiên gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh. Tiếp nhận, phân bổ tài liệu tuyên truyền của Ủy ban ATGT Quốc gia đến các cơ quan thành viên và địa phương.

Các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện các nội dung được phân công theo Kế hoạch. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh lựa chọn, giới thiệu 10 nạn nhân hoặc gia đình có nạn nhân tử vong do TNGT có hoàn cảnh khó khăn, ưu tiên gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gửi danh sách về Ban ATGT tỉnh trước ngày 15-11-2022 và phối hợp với Ban ATGT tỉnh thực hiện thăm hỏi, động viên, hỗ trợ.

Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông”, tuyên truyền về sự kiện tưởng niệm nạn nhân tử vong do TNGT; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên ít nhất 5 nạn nhân hoặc gia đình có nạn nhân bị tử vong do TNGT có hoàn cảnh khó khăn.