"Đầu tàu" của Công ty Cao su Chư Sê

(GLO)- Với sự tận tụy, gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm và sáng tạo trong công việc, ông Phạm Duy Muôn-Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê (Gia Lai) đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ông Phạm Duy Muôn (ảnh nhân vật cung cấp). Ông Phạm Duy Muôn (SN 1968) sinh ra và lớn lên tại quê lúa tỉnh Thái Bình. Tốt nghiệp cử nhân kinh tế, ông gắn bó với ngành cao su gần 35 năm nay. Từ năm 2019 đến nay, ông Muôn được điều động về công tác tại Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê và giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty. Với vai trò là người đứng đầu, ông đã nhanh chóng nắm bắt công việc và chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Trong 2 năm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thị trường cao su thế giới giá sụt giảm mạnh, lạm phát… đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, ông đã cùng tập thể Ban lãnh đạo tập trung tháo gỡ khó khăn, nỗ lực để hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh.

“Tôi luôn bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, quy định của Nhà nước để tổ chức triển khai có hiệu quả các chương trình, nhiệm vụ tới toàn thể cán bộ, công nhân và người lao động trong đơn vị. Đồng thời, bám sát và định hướng, xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp với tình hình thực tế. Trong đó, luôn nêu cao ý thức tiết kiệm, tiết giảm suất đầu tư nông nghiệp, tái canh cao su, đưa giống mới năng suất cao phù hợp thổ nhưỡng, khí hậu vào trồng tái canh cao su; áp dụng các biện pháp đầu tư, thâm canh khoa học để nâng cao chất lượng vườn cây nhằm rút ngắn thời gian kiến thiết cơ bản. Qua đó, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tập trung nguồn lực, ổn định, nâng cao chất lượng sản phẩm cao su đạt tiêu chuẩn chất lượng VRG đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của khách hàng trong và ngoài nước”-Tổng Giám đốc Công ty Phạm Duy Muôn cho biết.

Cùng với đó, ông Muôn cũng luôn quan tâm, chăm lo đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với người lao động với phương châm “Tất cả vì người lao động”. Công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn có chuyển biến tích cực, an ninh chính trị được giữ vững, các vụ việc vi phạm về trật tự an toàn xã hội đều có sự phối hợp với địa phương giải quyết kịp thời.

Ông Phạm Duy Muôn (thứ 2 từ phải sang) và Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê đã có nhiều đóng góp trong công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại địa phương (ảnh nhân vật cung cấp).

Ông Nguyễn Hồng Hà-Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chư Sê: Với cương vị là người đứng đầu đơn vị, đồng chí Phạm Duy Muôn luôn gương mẫu và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc; phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ và đoàn kết nội bộ. Đồng thời, quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của người lao động trong đơn vị. Đặc biệt, đồng chí Muôn nói riêng và Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê có nhiều đóng góp, chung tay cùng địa phương phòng-chống dịch Covid-19 và các hoạt động an sinh xã hội khác.

Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê cho hay: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tôi thường xuyên tự rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực công tác. Trên cương vị là người đứng đầu, tôi luôn phát huy tinh thần tập thể, chỉ đạo xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Đồng thời, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công nhân và người lao động trong Công ty hiểu và làm theo. Trong 2 năm qua, dù gặp nhiều khó khăn nhưng Công ty vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, Công ty cũng là đơn vị có trách nhiệm trong công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại địa phương, đơn vị”.

Được biết, trong giai đoạn dịch Covid-19 căng thẳng, Công ty đã chi hỗ trợ hơn 877 triệu đồng cho công tác phòng-chống dịch; điều động 1 bác sĩ, 1 điều dưỡng viên và 1 xe cứu thương của Trung tâm Y tế Cao su Chư Sê hỗ trợ thường xuyên cho địa phương trong công tác phòng-chống dịch. Bên cạnh đó, Công ty cũng tham gia hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng tại địa phương, đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, ủng hộ người nghèo, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tại địa phương, phòng-chống thiên tai… Với những đóng góp của bản thân, năm 2021, ông Phạm Duy Muôn vinh dự nhận bằng khen của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và của Chủ tịch UBND tỉnh.