Bảo hiểm Xã hội Gia Lai phối hợp các đơn vị thu hồi nợ đóng bảo hiểm

(GLO)- Trong quá trình hoạt động, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh Gia Lai luôn nhận được sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan, đặc biệt là Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh trong việc thu hồi nợ đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT).

Theo BHXH tỉnh, tính đến hết tháng 10-2022, toàn tỉnh có 1.631 đơn vị nợ đóng BHXH, BHYT từ 1 tháng trở lên với tổng số tiền 106 tỷ đồng; trong đó, 642 đơn vị nợ từ 3 tháng trở lên với tổng số tiền 51 tỷ đồng. Các đơn vị có số nợ lớn, tiếp tục nợ, chưa phối hợp với cơ quan BHXH để thanh toán tiền nợ như: Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai; Công ty cổ phần Sông Đà 3, Chi nhánh Công ty cổ phần Sông Đà 406, Chi nhánh Sông Đà 901-Công ty cổ phần Sông Đà, Công ty cổ phần Đông Hưng, Công ty TNHH một thành viên Sinh học Minh Hoàng-Gia Lai… Việc nợ đọng của các doanh nghiệp đã làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.

Ông Trần Ngọc Tuấn-Phó Giám đốc BHXH tỉnh-thông tin: Thời gian qua, đơn vị phối hợp với Công an tỉnh mời các đơn vị nợ đóng bảo hiểm lên làm việc. Sau buổi làm việc, nhiều đơn vị đã chuyển số tiền nợ về quỹ BHXH, BHYT theo quy định. Những đơn vị khó khăn cũng đã ký biên bản cam kết thực hiện việc trả nợ trong năm 2022 để bảo đảm quyền lợi cho người lao động. Cũng theo ông Tuấn, trong những lần làm việc với các đơn vị nợ đóng bảo hiểm, Công an tỉnh còn lồng ghép tuyên truyền các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT và nguy cơ mất an ninh trật tự trong lĩnh vực này.

Nhân viên BHXH tỉnh hướng dẫn người dân các thủ tục, chính sách liên quan BHXH, BHYT. Ảnh: Như Nguyện

T ừ đầu năm đến nay, BHXH tỉnh phối hợp với Công an tỉnh mời các đơn vị nợ đóng bảo hiểm lên làm việc, lập biên bản 15 đơn vị với tổng số nợ trên 25,8 tỷ đồng như: Công ty Kinh doanh hàng xuất khẩu Quang Đức nợ trên 8,5 tỷ đồng, Công ty cổ phần Sông Đà 406 nợ trên 4,6 tỷ đồng, Chi nhánh Sông Đà 901 nợ trên 3,8 tỷ đồng... “Sau đó, các đơn vị đã nộp về quỹ BHXH, BHYT với tổng số tiền 16,7 tỷ đồng và cam kết sẽ chuyển trả trong quý IV-2022. Bảo hiểm Xã hội tỉnh đang hoàn chỉnh một số hồ sơ các đơn vị nợ lớn, dây dưa kéo dài, đơn vị chưa tham gia BHXH, BHYT đầy đủ số người và phối hợp với Công an tỉnh rà soát, làm việc để bảo đảm quyền lợi cho người lao động”-ông Tuấn cho biết.

Cùng với đó, Cục Thuế tỉnh đã chủ động phối hợp với BHXH tỉnh trong việc thực hiện quy chế phối hợp, chia sẻ dữ liệu giữa 2 đơn vị. Bà Trương Thị Xuân-Phó Trưởng phòng Quản lý hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác (Cục Thuế tỉnh) cho biết: Trong 9 tháng năm 2022, Cục Thuế tỉnh cung cấp cho BHXH tỉnh danh sách 609 đơn vị mới thành lập, 1.189 đơn vị tạm nghỉ kinh doanh, 279 đơn vị ngừng kinh doanh và 87 đơn vị ngành Thuế đã thanh tra để BHXH tỉnh rà soát số người, số tiền đã nộp về quỹ BHXH, BHYT. Ngoài ra, BHXH tỉnh đã gửi danh sách 140 đơn vị có kế hoạch thanh tra trong năm 2022 cho ngành Thuế để đối soát, thông báo kết quả thanh tra chuyên ngành về đóng nợ quỹ BHXH, BHYT để phối hợp thực hiện.

Theo ông Trần Quang Thành-Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh: Nhìn chung ngành Thuế và BHXH từ tỉnh đến huyện cơ bản thực hiện tốt các nội dung trong quy chế phối hợp, phân công phòng nghiệp vụ làm đầu mối thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin hai chiều; hàng năm định kỳ cung cấp danh sách, kế hoạch thanh tra, kiểm tra các đơn vị nợ tiền BHXH, các đơn vị thành lập mới, tạm ngưng, ngưng hoạt động, bỏ địa chỉ kinh doanh... Ngoài ra, 2 ngành đã phối hợp kiểm tra, đôn đốc các đơn vị và kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, nhận thức pháp luật cho các đơn vị sử dụng lao động và người lao động.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều đơn vị chậm đóng BHXH, BHYT, đóng thiếu số người làm ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động. Để giải quyết tình trạng này, BHXH tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh định kỳ hàng tháng, hàng quý mời các đơn vị nợ quỹ BHXH, BHYT lên làm việc; phối hợp tuyên truyền, vận động các đơn vị chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp; phối hợp hoàn chỉnh hồ sơ một số đơn vị nợ lớn kéo dài, đơn vị cố tình trốn đóng BHXH, BHYT đưa vào diện điều tra xử lý góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm thực hiện chính sách BHXH, BHYT cho người lao động. Cục Thuế tỉnh sẽ triển khai công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch hàng năm của 2 ngành; không chỉ thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị nợ mà còn thanh-kiểm tra đối với các đơn vị có dấu hiệu đăng ký tham gia BHXH chưa đủ số lao động thuộc diện phải đóng BHXH. Đồng thời, 2 ngành tiếp tục phối hợp tuyên truyền để các đơn vị, doanh nghiệp nắm được trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, BHYT và nộp thuế theo quy định. Cùng với đó, hỗ trợ kịp thời cho các đoàn thanh tra, kiểm tra BHXH xác minh các đơn vị có quyết toán thuế thu nhập cá nhân, xác định cụ thể số người, số tiền làm cơ sở để BHXH tỉnh tiến hành xác định số người phải tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp để bảo đảm quyền lợi cho người lao động. Định kỳ hàng tháng, phối hợp với cơ quan BHXH làm việc với các đơn vị nợ, đơn vị đóng chưa đủ số người để tuyên truyền, yêu cầu tham gia BHXH đầy đủ theo quy định.