Ayun Pa tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho lực lượng dân phòng

(GLO)- Từ ngày 23 đến 24-11, UBND thị xã Ayun Pa phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ phòng cháy-chữa cháy cho lực lượng dân phòng trên địa bàn thị xã.





Đội phòng cháy chữa cháy dân phòng thực hành chữa cháy. Ảnh: Nguyễn Sang

Tham gia lớp tập huấn có 49 học viên là đội trưởng, đội phó Đội phòng cháy chữa cháy dân phòng các thôn, bôn, tổ dân phố trên địa bàn thị xã Ayun Pa.



Trong 2 ngày, các đội viên được đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh thông tin về tình hình cháy, nổ trong nước, trên địa bàn tỉnh thời gian qua; chức năng, nhiệm vụ của lực lượng dân phòng trong công tác PCCC và CNCH; các kỹ năng xử lý sự cố cháy nổ, cứu nạn cứu hộ; bảo quản, bảo dưỡng phương tiện PCCC được trang bị cho lực lượng dân phòng; thực hành sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập tắt đám cháy và CNCH.



Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về công tác PCCC, sử dụng thành thạo các trang thiết bị, phương tiện PCCC. Tăng cường khả năng sẵn sàng chữa cháy, CNCH tại chỗ và phối hợp với các lực lượng tham gia chữa cháy kịp thời, góp phần đảm bảo an toàn PCCC cho địa bàn dân cư, giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại địa phương.



NGUYỄN SANG