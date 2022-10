Pleiku: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục quốc phòng và an ninh

(GLO)- Sáng 18-10, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP-AN) TP. Pleiku tổ chức Hội nghị sơ kết công tác GDQP-AN 9 tháng năm 2022, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến.



Gia Lai: Đổi mới công tác giáo dục quốc phòng và an ninh

Trong 9 tháng qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Thành ủy và sự điều hành của lãnh đạo UBND TP. Pleiku, Hội đồng GDQP-AN các cấp đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong đó, công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đã được Hội đồng GDQP-AN thành phố chỉ đạo tổ chức và cử các đối tượng 2-3-4 đi bồi dưỡng theo Nghị định số 13, Thông tư số 24 của Bộ Quốc phòng, Thông tư 43 của Bộ Công an đều đạt và vượt chỉ tiêu.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Bá Bính



Công tác GDQP-AN trong các nhà trường cũng được triển khai tại 16 trường (11 trường THPT, 1 trường Cao đẳng nghề, 1 trường Cao đẳng sư phạm và 3 Phân hiệu Đại học), với 11.857 học sinh, sinh viên tham gia, đạt tỉ lệ 100%. Qua đó đã nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên về trách nhiệm, nghĩa vụ của thế hệ trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; đăng ký thi tuyển vào các trường đại học, cao đẳng trong quân đội ngày càng cao.



Cùng với đó, Hội đồng GDQP-AN các cấp đã phối hợp cùng các ngành tuyên truyền kiến thức quốc phòng và an ninh với tuyên truyền người dân chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết qua nhiều hình thức như: Xe lưu động, sóng phát thanh, truyền hình, thông tin trên báo, trang thông tin điện tử…



Để hoàn thành tốt nhiệm vụ quý 4-2022, tại Hội nghị các đại biểu đã thảo luận và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm GDQP-AN trong thời gian tới như: Tiếp tục quán triệt Luật quốc phòng và an ninh, các nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Quốc phòng và các văn bản quy phạm pháp luật về GDQP-AN đến cán bộ, nhân dân trên địa bàn thành phố. Tham mưu tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, nhà trường đối với công tác GDQP-AN. Thường xuyên kiểm tra việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh kết hợp với phòng-chống dịch Covid-19 tại các địa phương. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh trên các phương tiện thông tin đại chúng. Triển khai chuẩn bị tốt các nhiệm vụ chuẩn bị phục vụ Hội đồng GDQP-AN tỉnh, Quân khu 5 kiểm tra trong thời gian tới.



BÁ BÍNH