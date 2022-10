Ia Pa kéo giảm cả 3 tiêu chí tai nạn giao thông

(GLO)- Từ đầu năm đến nay, Công an huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Nhờ đó, tình hình trật tự an toàn giao thông tại địa phương chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm cả số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm 2021.

Huyện Ia Pa có đường Trường Sơn Đông và nhiều tuyến đường liên huyện đi qua nên lưu lượng phương tiện tham gia giao thông hàng ngày khá lớn. Trong khi đó, ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của một bộ phận người dân chưa cao. Đặc biệt, những năm trước, tình trạng thanh-thiếu niên tụ tập điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, chạy tốc độ cao, rú ga, lạng lách, đánh võng, nẹt pô còn xảy ra gây mất trật tự an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Trước thực tế đó, từ đầu năm 2022 đến nay, Công an huyện Ia Pa đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị phối hợp thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Về phía Công an huyện, ngoài tăng cường tuần tra, kiểm soát kết hợp nhắc nhở các trường hợp vi phạm, đơn vị đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ, tập trung vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số để nâng cao ý thức phòng ngừa tai nạn giao thông.

Công an huyện Ia Pa ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Ảnh: R'Ô HOK

Cụ thể, Công an huyện đã tổ chức ký kết quy chế phối hợp với 9/9 xã trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường đi qua. Bên cạnh đó, đơn vị tập trung lực lượng phối hợp rà soát, thống kê các hộ có xe máy kéo nhỏ, xe độ chế để yêu cầu ký cam kết chấp hành Luật Giao thông đường bộ; thường xuyên tranh thủ người có uy tín, chức sắc tôn giáo để tuyên truyền pháp luật, gọi hỏi, răn đe, giáo dục đối với thanh-thiếu niên cá biệt; triển khai vận động kinh phí lắp đặt hệ thống camera an ninh tại các trục đường chính. Thông qua hình ảnh được trích xuất từ hệ thống camera an ninh, đơn vị tiến hành xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Em Siu Koan (SN 2005, trú tại thôn Plei Kdăm, xã Ia Kdăm) cho biết: “Trước đây, em thường điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng gây mất trật tự. Sau khi được cán bộ Công an gọi hỏi, răn đe, nhắc nhở, em hứa sẽ chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, khi tham gia giao thông phải đội mũ bảo hiểm, đi đúng phần đường, làn đường quy định. Đồng thời, em sẽ nhắc nhở bạn bè không đi xe càn quấy, lạng lách, đánh võng để đảm bảo an toàn cho bản thân và người đi đường”.

Ngoài nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, Công an huyện Ia Pa chú trọng đổi mới nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên mạng xã hội Facebook. Song song với đó, vào đầu năm học mới, đơn vị phối hợp với các trường học, phụ huynh học sinh ký cam kết đảm bảo trật tự an toàn giao thông, không giao xe cho con em khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe. Mặt khác, đơn vị phối hợp tăng cường thời lượng phát sóng, đưa tin, bài, chuyên mục an toàn giao thông với các nội dung ngắn gọn, súc tích tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh vào các khung giờ phù hợp nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho người dân.

Công an huyện Ia Pa gọi hỏi, răn đe, buộc ký cam kết chấp hành pháp luật đối với các thanh-thiếu niên thường xuyên vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Ảnh: R’Ô HOK

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng Công an huyện đã phát hiện, xử phạt 1.367 trường hợp vi phạm với số tiền gần 900 triệu đồng. Đơn vị cũng tổ chức 32 đợt tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ tại các thôn, làng, trường học, điểm nhóm tôn giáo với hơn 4.800 người tham dự. Bên cạnh đó, đơn vị đã phối hợp với Công an 9 xã tổ chức gọi hỏi, răn đe, yêu cầu ký cam kết chấp hành pháp luật đối với 128 lượt thanh-thiếu niên thường xuyên vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Nhờ vậy, tai nạn giao thông 9 tháng năm 2022 trên địa bàn huyện được kéo giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Cụ thể, toàn huyện đã xảy ra 9 vụ tai nạn giao thông, làm 5 người chết, 10 người bị thương (giảm 6 vụ, giảm 3 người chết và giảm 4 người bị thương so với cùng kỳ năm 2021).

Trao đổi với P.V, Thượng tá Trịnh Văn Đạt-Phó Trưởng Công an huyện Ia Pa-cho biết: “Thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp với các ngành, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ. Đồng thời, đơn vị tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông”.