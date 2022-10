"Giếng sạch trao buôn" góp phần đảm bảo sức khỏe người dân vùng khó ở Gia Lai

(GLO)- Nhằm giúp đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa của Tây Nguyên có nguồn nước sạch để sử dụng, tổ chức ASIF (Australasia Social Impact Foundation) tại Việt Nam đã triển khai chương trình “Giếng sạch trao buôn”.





Cứ vào mùa khô, người dân ở một số vùng của huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) lại gặp không ít khó khăn do thiếu nước sạch. Nhiều hộ dân không có điều kiện để đào giếng, đành phải đi lấy nước tại sông suối mang về để phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Từ thực tiễn đó, ASIF đã triển khai chương trình “Giếng sạch trao buôn” nhằm đem lại nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt, cải thiện đời sống cho bà con.

Có nguồn nước sạch sử dụng giúp người dân vùng sâu, vùng xa giảm bệnh tật, cải thiện đời sống. Ảnh: Hà Phương



Đón nguồn nước sạch từ chương trình, bà Siu Klop (làng Tơ Drăh, xã Bar Măih) bộc bạch: “Từ nay, gia đình mình không còn phải lo thiếu nước, cũng không phải đi lấy nước từ suối nữa. Bà con cảm ơn tổ chức ASIF và chính quyền địa phương đã mang đến nguồn nước sạch cho làng”.



Tương tự, từ ngày có nguồn nước sạch về làng Su A (xã Ia Ko), 306 hộ với 1.118 khẩu vô cùng phấn khởi. Trưởng thôn Kpuih Ten cho biết: “Sau khi công trình nước sạch được bàn giao, chúng tôi đã tuyên truyền, hướng dẫn bà con cách sử dụng và có ý thức bảo quản công trình để sử dụng lâu dài”.





ASIF là tổ chức phi lợi nhuận do ông Cao Tiến Vỹ-nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam thành lập tại Úc. Tổ chức ASIF có 2 mảng hoạt động chính: nâng cao năng lực cho các tổ chức xã hội và tổ chức phi lợi nhuận khác (mái ấm nhân đạo, trung tâm nhân đạo…); trực tiếp thực hiện các dự án để giúp cho người yếu thế tại Việt Nam, trong đó có dự án “Giếng sạch trao buôn” và gùi nước về làng ở Tây Nguyên.



Còn ông Rơ Mah Sớ-Chủ tịch UBND xã Ia Ko thì cho biết: Khi tổ chức ASIF triển khai xây dựng công trình nước sạch tại làng Su A, chính quyền xã tích cực phối hợp cùng đơn vị khảo sát, đẩy nhanh tiến độ thi công. Công trình giếng khoan có ý nghĩa thiết thực, giúp bà con dần bỏ thói quen lấy nước từ sông suối về sử dụng sinh hoạt hàng ngày không đảm bảo vệ sinh. Chúng tôi luôn vận động bà con sử dụng nước tiết kiệm, tham gia bảo vệ công trình, bảo đảm phát huy hiệu quả, đáp ứng nhu cầu phục vụ sinh hoạt.



Ông Nguyễn Phấn Tiến-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Chư Sê-thông tin: Dự án “Giếng sạch trao buôn” và “Gùi nước về làng” được triển khai trong các năm 2021-2023, do tổ chức ASIF phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh thực hiện. Huyện Chư Sê được thụ hưởng 9 giếng khoan và 1.000 gùi nước từ dự án này. Từ đầu năm đến nay, dự án đã xây dựng nhiều công trình nước sạch tại các xã: Bar Măih, Al Bá, Chư Pơng, Ia Ko, Hbông… Mỗi công trình bao gồm: bồn chứa nước 3.000 lít, máy bơm, sân, khuôn viên và các phần phụ trợ khác, kinh phí xây dựng 124 triệu đồng. “Với bà con nơi đây, nước sạch có ý nghĩa rất quan trọng trong sinh hoạt hàng ngày, giúp giảm bệnh tật, cải thiện đời sống. Vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục khảo sát, kết nối để làm những giếng nước sạch phục vụ sinh hoạt, qua đó giúp người dân nâng cao nhận thức về sử dụng nguồn nước đảm bảo an toàn”-ông Tiến nói.



Theo ông Trần Triều-Trưởng phòng Truyền thông Quỹ ASIF, dự án “Giếng sạch trao buôn” được triển khai từ năm 2019 và đến giữa năm 2023 sẽ hoàn thành. Theo kế hoạch, ASIF sẽ tặng 500 giếng khoan cho đồng bào Tây Nguyên. Kinh phí cho mỗi giếng là 100 triệu đồng do Quỹ ASIF hỗ trợ. Riêng tỉnh Gia Lai, Quỹ hỗ trợ 200 giếng khoan và đến nay đã đưa vào sử dụng gần 100 giếng.



Ngoài việc hỗ trợ giếng khoan, ASIF còn tặng cho người dân những chiếc gùi đựng nước bằng nhựa chuyên dụng rất tiện lợi (160 ngàn đồng/chiếc). Đến nay, ASIF đã tặng 36 ngàn chiếc gùi cho người dân tộc thiểu số ở Gia Lai và Kon Tum trong tổng số 50 ngàn chiếc theo kế hoạch.



