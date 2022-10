Điểm sáng công tác hội và phong trào nông dân cơ sở

Ông Y Djit-Chủ tịch Hội ND huyện Đak Đoa: “Hội ND xã Nam Yang được Hội ND huyện, tỉnh và Trung ương Hội ND Việt Nam khen thưởng về thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực công tác và các phong trào thi đua, được Huyện ủy khen thưởng về thành tích thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021”.