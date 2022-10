Chiến sĩ nghĩa vụ có bằng đại học được ưu tiên xét tuyển thẳng vào ngành Công an

(GLO)-Theo TTO, thực hiện Quyết định số 64/QĐ-TTg ngày 19-9-2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023, Bộ Công an sẽ ưu tiên xét tuyển thẳng đối với những chiến sĩ nghĩa vụ đã có bằng đại học thuộc danh mục công việc Bộ Công an cần, quá trình phục vụ tại ngũ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên...

Các thanh niên tham gia thực hiện nghĩa vụ trong Công an nhân dân. Ảnh TTO

Cụ thể, đối với chiến sĩ nghĩa vụ trước khi nhập ngũ đã tốt nghiệp và được cấp bằng chuyên ngành tốt nghiệp tương tự như danh mục ngành, chuyên ngành dự tuyển đại học văn bằng 2 vào Công an nhân dân hoặc đã tốt nghiệp và được cấp bằng đào tạo trình độ sau đại học, quá trình phục vụ tại ngũ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam thì sau khi hết hạn phục vụ tại ngũ trong Công an nhân dân sẽ được chuyển thẳng sang chế độ chuyên nghiệp.

Sau khi được xét tuyển, chiến sĩ nghĩa vụ này sẽ được cử đi đào tạo văn bằng 2 nghiệp vụ Công an tại các trường Công an nhân dân.

Còn đối với chiến sĩ nghĩa vụ trước khi nhập ngũ đã tốt nghiệp và được cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy loại trung bình thuộc danh mục ngành, chuyên ngành tốt nghiệp tương tự như danh mục ngành, chuyên ngành dự tuyển đại học văn bằng 2 vào Công an nhân dân, quá trình phục vụ tại ngũ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam thì sau khi hết hạn phục vụ tại ngũ trong Công an nhân dân sẽ được cộng 5 điểm vào tổng điểm xét chuyển chuyên nghiệp.

Đồng thời, chiến sĩ nghĩa vụ này sẽ được cử đi đào tạo văn bằng 2 nghiệp vụ Công an tại các trường Công an nhân dân sau khi có quyết định chuyển sang chế độ chuyên nghiệp.

Theo chinhphu.vn, chủ trương nêu trên nhằm nâng cao chất lượng nguồn tuyển và chất lượng đội ngũ cán bộ Công an nhân dân. Ngoài ra còn thu hút số lượng công dân đã tốt nghiệp xong đại học nhưng chưa có việc làm tham gia đi nghĩa vụ. Bên cạnh đó, đối với chính sách bảo vệ Tổ quốc những công dân nếu còn trong độ tuổi thì trước sau cũng phải thực hiện nghĩa vụ.

Công an các đơn vị, địa phương sẽ chính thức áp dụng chủ trương này từ năm 2024 trở đi (bắt đầu đối với số chiến sĩ nghĩa vụ nhập ngũ năm 2022, hết hạn phục vụ tại ngũ năm 2024).