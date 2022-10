Bế giảng lớp tập huấn công tác thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp

(GLO)- Chiều 28-10, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức bế giảng lớp tập huấn công tác thi hành án hình sự; công tác tạm giữ, tạm giam và hỗ trợ tư pháp năm 2022. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo các đơn vị chức năng Công an tỉnh và Công an cấp huyện.

Sau 2 ngày tập huấn, hơn 70 đồng chí là lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sỹ thuộc Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp; Trại tạm giam Công an tỉnh và Công an 17 huyện, thị xã, thành phố được lãnh đạo Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh quán triệt, phổ biến, trao đổi 9 chuyên đề, gồm: Công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng của lực lượng Công an nhân dân; Thi hành án hình sự tại xã, phường, thị trấn; Thi hành quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện; Thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh; Công tác hồ sơ thi hành án hình sự tại cộng đồng; Tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù; Quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam; Trích xuất phạm nhân, xuất, nhập vật chứng.

Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị, nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, nắm vững quy trình, quy định cho lực lượng Cảnh sát Thi hành án hình sự công an các cấp, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án hình sự, công tác tạm giữ, tạm giam và tái hòa nhập cộng đồng.

Các đại biểu tham dự lễ bế giảng lớp tập huấn. Ảnh: Nguyễn Hữu

Phát biểu tại lễ bế giảng, Thượng tá Mai Xuân Điển-Trưởng phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh khẳng định: Công tác thi hành án hình sự; công tác tạm giữ, tạm giam và hỗ trợ tư pháp luôn được Giám đốc Công an tỉnh đặc biệt quan tâm và lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị chức năng tham mưu, triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh các đồng chí tham gia lớp tập huấn đã chấp hành nghiêm túc, tập trung lắng nghe; chủ động trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn công tác, qua đó tháo gỡ và vận dụng tốt các văn bản, quy định của pháp luật vào thực tiễn công tác tại Công an các đơn vị, địa phương một cách linh hoạt, hiệu quả. Tiếp tục đưa công tác thi hành án hình sự, công tác tạm giữ tạm giam và tái hòa nhập cộng đồng đi vào nề nếp, góp phần giảm thiểu các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn.